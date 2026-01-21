司法霸凌案燒不停！二審龍頭高金枝傳害法官崩潰 司法院、高院深夜急滅火

高院院長高金枝傳出霸凌法官案，高院和司法院都跳出來滅火。資料照。侯柏青攝



外傳總統府有可能在周五公布司法院秘書長人事案，最熱門的人選、高院院長高金枝今天卻被爆公開洩漏司法院業務檢查事項，還一路霸凌女法官致崩潰的離譜狀況。高院、司法院今天深夜同步回應，司法院指，前（2024）年底曾向該法官表達關切，是法官無意提申訴；高院則否認高金枝干預審判，強調她是提醒法官注意當事人「7天就審期日」，對「情詞急切」造成法官不適，也「主動前往致歉」，絕無「火速召見」或「息事寧人」的情形。

知情人士指出，這名女法官某次審理一起詐欺案時，司法院突襲進行業務檢查，遭質疑干涉審判獨立。而高金枝在舉辦「與院長有約」活動時，竟當著10多名法官的面揭露此事，逼女法官公開解釋。對方打算申訴霸凌，高金枝火速召見她道歉，竟開酸「玻璃心欸」造成二度傷害。更驚人的是，高金枝有次得知該法官的孩子住院，竟脫口「你個性急，小孩才這樣」，害法官崩潰到必須心理諮商。

司法院深夜回應，關於高院法官遭霸凌一事，司法院在2024年12月間就向該名法官表達關切及了解相關情形，法官表示職務上已獲調整，無意提起申訴調查。司法院並沒有不處理的情形。

司法院也解釋，本院每年都會對所屬各級法院進行例行性聯合視導，抽選審理中的民刑事等案件，就案件程序之進行，有無值得嘉許之優點，或停滯不當稽延等缺失加以檢視，媒體報導記載的高院女法官承審案件，有沒有被抽選檢查，還必須調閱當時的業務視導紀錄，始能知悉。

廣告 廣告

高院院長高金枝個性直率、作風強悍，不少法官怨聲載道。資料照。陳品佑攝

高院則解釋，媒體報導的「與院長有約」活動，是高金枝「親自烘焙蛋糕」並備妥飲料，每次邀請兩個庭的法官，在高院法官研究室內彼此交流工作或生活心得。

高院指出，媒體報導的「業務檢查」，其實是司法院針對各法院案件審理程序及法官是否辧案遲滯不進行所做的「例行性抽檢」，已結案或未結案都會納入檢查範圍，沒有干預審判，檢查結果也會函請各該法院院長促請法官或相關人員檢討改善。

不過，高院當時出現「就審期日不足7日」的狀況，高金枝因此借用和法官交流的時間，提醒大家要重視當事人7日就審期日的權利，才會向這名女法官和其他法官提到司法院業務檢查的事情，希望法官們有則改之，無則勉之，共同維護司法信譽。

高院表示，本院業務的質量都很重，法官們在審判業務上全力以赴，往往忽視生活與健康，高金枝基於關心法官健康的立場，才會借與法官見面聊天的機會，就「生活方式」向法官提出若干建言，希望法官能在工作與生活之間取得適當平衡，不要因為過於緊湊的工作節奏，影響個人健康及家庭生活。

高院說，或許因為該名法官「不習慣」被貼近關切，或者是因為高金枝的「情詞急切」，導致該名法官誤認遭不當對待，感到不甚舒服。但後來高金枝得知，自己的關心，反而造成該名法官內心感受不佳，即「主動前去」向該名法官說明及表達歉意，並獲得該名法官「當面諒解」，沒有媒體報導所稱「火速召見」、「息事寧人」等情況。

高院也解釋，本院書記官業務繁重，又因庭務員不足，導致應該協助書記官的約僱書記官及約僱錄事，在法庭充當庭務員，造成書記官喪失助力，幾近血汗工作。但在審判庭提示證物，是法官應行的程序，由法官助理（法助）在法庭上協助法官提示證物，是法助的職務內容，且是大部分法院施行的措施，高院為了讓法助順利執行職務，才會以漸近方式，讓法助逐漸接回該職務。

更多太報報導

司法院秘書長熱門人選出包？高院院長高金枝驚傳「霸凌法官」害崩潰

獨家／律師想「站法庭中間」辯論遭「禁止辯護」 他聲請「換法官」下場曝

鍾文智落跑掀司法風暴 檢察總長拜會高院院長媒體錯報 雙方急澄清