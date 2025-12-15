司法首例！黃錦秋涉88會館案搞丟檢察官 被判降調「北檢觀護人」確定

高檢署檢察官黃錦秋(右)被判調任台北地檢署觀護人確定。資料照。侯柏青攝



前警政署政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋（停職中），被控邀警察及新北地檢署檢察官王涂芝赴富商郭哲敏開設的88會館、「黃金大亨」涂誠文開設的睿森招待所免費續攤。懲戒法院第一審重判黃錦秋免職、降轉檢察事務官，法務部、監察院和她均提上訴，懲戒法院第二審今天廢棄原判決，依舊維持免職，但將黃錦秋改調台北地檢署觀護人，職務編號A630150。全案確定。

以往職務法庭免除檢察官職務時，若決議改調其他司法職務，多降轉檢察事務官，本案為職務法庭將檢察官降轉為觀護人的首例。

懲戒法院審判長林輝煌宣示判決主文後，當庭解釋原判決命轉任事務官的處分有兩處違法，第一是原判決沒有依照《法官法》施行細則規定，記載轉任的所屬機關（編按：原判決主文未確認調任單位），第二是根據《法院組織法》規定，黃錦秋因為目前不具律師資格，因此無資格擔任檢察事務官。林輝煌表示，本案為職務法庭自為改判，全案已確定。

前刑事局副局長黃建榮也因88會館案招待案遭調職。資料照。呂志明攝

廣告 廣告

檢評會、監察院認定，時任警政署政風主任的黃錦秋，2020年1月17日晚間於台北市極品軒餐廳舉辦同仁年終尾牙餐會，順道邀請舊屬王涂芝參加，餐敘結束後，黃錦秋和時任刑事局副局長黃建榮邀約王涂芝等人搭車前往88會館續攤，疑無償接受招待。

同年7/10晚間，黃錦秋、黃建榮等人又揪王涂芝參加警政署政風室慶功宴，餐敘結束後，14名成員搭車前往涂誠文開設的「睿森銀樓地下招待所」，疑再次無償接受招待。

調查認定，黃錦秋時任政風人員，卻邀約王涂芝到招待所接受無償招待，事後還致電王涂芝要求改口「未到招待所」，顯然意圖卸責，違反檢察官倫理規範情節重大，但檢評會僅將黃錦秋報請法務部移送懲戒法院職務法庭，但認為王涂芝未達移送懲戒程度，僅移送檢審會。

不過，監察院後續將王涂芝也移送職務法庭，監院認為，王涂芝除了接受招待，在偵辦郭哲敏洗錢案期間，曾4度接獲移民署通報郭哲敏入出境訊息，卻指示刑事局不執行拘提，任由郭哲敏通關。郭哲敏在2022年11月2日搜索前幾天出境，後續滯留海外，逍遙近1年，檢警調在2023年8月間透過台泰合作，將郭哲敏押返台灣受審。監察院將王涂芝一併移送懲戒法院職務法庭受審，職務法庭日前輕判罰俸3個月確定。

新北地檢署檢察官王涂芝，被懲戒法院判罰俸3月確定。資料照。王涂芝提供

針對黃錦秋部分，職務法庭第一審下重手，認定黃錦秋有3大違失。一、在2020年1月17日晚間出資宴請案外人檢察官王涂芝及政風室同仁聚餐後，率同仁前往88會館設置的KTV免費續攤。二、在同年7/10宴請王涂芝及警察聚餐後，再率同仁前往「睿森銀樓地下室」免費唱歌聚會。三、違失行為曝光後狡賴，並於2022年11月11日致電要求已承認前往的王涂芝改口，意圖卸責。

第一審認定，黃錦秋以檢察官身分調任警政署政風主任，應審慎查證場地妥適性，卻輕忽放任同仁提議前往，還讓同仁安排無償使用場地，導致觀感不佳，影響社會對於檢察官公正的信心；黃錦秋違失情節重大，審理階段還做出與事實不符的抗辯，失去檢察官應有的超然公正性，認定她不適任檢察官，重判免職，並命其轉任檢察事務官。

黃錦秋、法務部和監察院都不服判決上訴，黃錦秋曾向記者強調，同仁續攤都有付錢，招待所本來就有營業登記，並非被列管的不當場所。她質疑，懲戒法院未傳喚證人就做這樣的認定，哽咽透露，本案「水很深」、「我打開了潘朵拉的盒子」。

法務部、監察院則主張要判更重，法務部另認為，原判決判黃錦秋改任檢察事務官，但黃本身不具律師身分，無法符合《法院組織法》規定的檢察事務官資格，難以執行判決，因而提上訴。

更多太報報導

涉88會館案！檢察官黃錦秋被判「降轉檢事官」 法務部「這理由」上訴

88會館案開鍘！遭懲戒法院免職檢察官 黃錦秋哽咽吐露「這些事」

涉「88會館案」黃錦秋為何丟了檢察官職？ 懲戒法院下重手原因全曝光