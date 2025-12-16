司法首長大換血！王梅英確定掌高院 三法院院長異動

即時中心／林韋慈報導

司法院今（16）日召開法官人事審議委員會，通過由現任副秘書長王梅英接任高等法院院長，另有三處法院院長人事同步異動。台中高分院法官張國忠接任花蓮高分院院長，最高法院法官邱璿如轉任士林地方法院院長，最高法院法官朱瑞娟則接掌新竹地方法院院長。此外，王梅英留下的副秘書長遺缺，將由司法院刑事廳長李釱任接任，而刑事廳長一職，則由司法官班40期結業的最高法院法官許辰舟出任。

王梅英為司法官班第29期結業，畢業於台灣大學法律學系，並取得德國慕尼黑大學法律研究所碩士學位，歷任士林、台北、高等法院及最高法院等一、二、三審法官及庭長，也曾經擔任過司法院司法行政廳長，並在任內統籌司改國是會議。2023年5月，王梅英接任新北地方法院院長，同年12月再轉任台北地方法院院長。

王梅英的丈夫為台大知名刑法教授林鈺雄，林鈺雄經典著作《刑事訴訟法》為人所知。王梅英過去因推動司法改革，曾被外界稱為「司改戰將」。她在司法行政廳長任內，主導多項重大法制改革，包括回應判決歧異問題，推動「大法庭制度」，並設計職務法庭一級二審制，強化當事人救濟機制，深獲時任司法院長許宗力肯定。

去年底司法院正副院長人事延宕期間，王梅英臨危受命接掌副秘書長，至今已逾一年，被視為代理院長謝銘洋的重要左右手。此次接任高院院長，司法高層布局再現新局。

