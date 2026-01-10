司馬中原案翻版?! 百歲人瑞身價破億 兒女質疑看護爭產

社會中心／綜合報導

難道是司馬中原案翻版！？來為您獨家追蹤，這起百歲人瑞娶了68歲女看護的後續，事前不知情的9名子女，不但錯愕，更懷疑看護圖謀家產，因為老先生早年從事土地代書，身價累積近8億，甚至質疑爸爸之前被威脅，才給了看護約2億的房產、土地等，相當擔心父親剩餘的財產，會不會也保不住？下午探視，卻只能隔門對話。

再度上門找爸爸，但這回不是看護後媽來應門，而是看護兒子，但結果都一樣，被擋在門外！

10號一早，明明爸爸有掛號看醫生，但已經是配偶的看護卻沒帶他去，兒子們著急想帶父親看醫生，卻遭拒絕。

雖然看到父親了，但始終隔著鐵門，讓家屬直呼，探視宛如在探監！

高齡102歲人瑞王先生，早年從事土地代書、投資房地產有成，土地、房子總價值約有7、8億，看護從2009年來照顧父親，十幾年間，老人陸續給看護和看護兒子一共7間房子、7筆土地和十幾張保單，一共2億多元。現在又突然結婚，家屬質疑，會不會爸爸剩餘的財產也可能保不住？





兒子感嘆，爸爸打拼一輩子累積財富，早年風光，擔心晚年會受騙傾家蕩產。老父親再婚風暴，持續延燒。





