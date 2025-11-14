司馬庫斯榮獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選臺灣觀光百大亮點

新竹縣「司馬庫斯」再創佳績！在交通部觀光署舉辦的第二屆「觀光亮點獎」中，從全臺一百九十一處景點中脫穎而出，不僅入選全國前三十大亮點，更榮獲最高榮譽之一「最佳國際推薦獎」，展現原鄉部落魅力受到國際旅客青睞。同時，「峨眉湖」也成功入選二O二六年至二O二七年「臺灣觀光一百亮點」，成為竹縣旅遊熱搜新焦點。

頒獎典禮由交通部觀光署舉辦，新竹縣政府交通旅遊處副處長張淇銘代表出席領獎。他表示，司馬庫斯融合泰雅文化、巨木群及部落永續精神，是臺灣少見兼具自然壯麗與文化厚度的原鄉秘境；而峨眉湖近年結合環湖步道整建與綠能遊艇的盛行，成為遊客尋幽探訪、放慢步調的熱門景點。

位於尖石鄉的「司馬庫斯」素有「上帝的部落」之稱，擁有壯麗的神木群步道與清幽的山林氛圍，是許多登山健行愛好者心中的夢幻聖地。近年部落推動永續旅遊與文化導覽，讓遊客能以深度的方式認識泰雅族文化與自然生態，展現部落觀光的韌性與創新。而「峨眉湖」則以優美的湖光山色與環湖步道聞名，湖畔的彌勒大佛、富興老街及環湖咖啡景觀業者共同形塑出「漫遊樂活」的旅遊形象。

交旅處指出，縣府近年積極推動觀光品牌，以「森遊竹縣」與「新竹走走」兩大主軸，串聯山林探險與地方風土。「森遊竹縣」今年以「皮皮獅探險隊」為主題，選出全縣十條任務步道，並特別安排此次觀光亮點的司馬庫斯作為「隱藏任務」挑戰目標，讓山友一睹山林之美；「新竹走走」則以「以味道開啟一趟旅行」為概念，二O二五年推出五峰、北埔、竹北、橫山等四條全新路線，並搭配旅宿補助，鼓勵旅客從一日遊延伸為深度過夜體驗。

交旅處強調，未來旅遊行銷將持續推廣「臺灣觀光一百亮點」，並著眼於永續發展與在地文化共榮。透過整合自然環境、客庄風情及原民文化的旅遊設計，打造兼具休閒與教育意義的觀光體驗，讓旅客每一次來到竹縣的旅行，都能成為與土地對話的美好經驗。