司馬庫斯榮獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選臺灣觀光百大亮點
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣「司馬庫斯」再創佳績！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，從全臺191處景點中脫穎而出，不僅入選全國前三十大亮點，更榮獲最高榮譽之一「最佳國際推薦獎」，展現原鄉部落魅力受到國際旅客青睞。同時，「峨眉湖」也成功入選2026年至2027年「臺灣觀光100亮點」，成為竹縣旅遊熱搜新焦點。
▲峨眉湖_細茅埔吊橋風光。
頒獎典禮由交通部觀光署舉辦，新竹縣政府交通旅遊處副處長張淇銘代表出席領獎。他表示，司馬庫斯融合泰雅文化、巨木群及部落永續精神，是臺灣少見兼具自然壯麗與文化厚度的原鄉秘境；而峨眉湖近年結合環湖步道整建與綠能遊艇的盛行，成為遊客尋幽探訪、放慢步調的熱門景點。
位於尖石鄉的「司馬庫斯」素有「上帝的部落」之稱，擁有壯麗的神木群步道與清幽的山林氛圍，是許多登山健行愛好者心中的夢幻聖地。近年部落推動永續旅遊與文化導覽，讓遊客能以深度的方式認識泰雅族文化與自然生態，展現部落觀光的韌性與創新。而「峨眉湖」則以優美的湖光山色與環湖步道聞名，湖畔的彌勒大佛、富興老街及環湖咖啡景觀業者共同形塑出「漫遊樂活」的旅遊形象。
交旅處指出，縣府近年積極推動觀光品牌，以「森遊竹縣」與「新竹走走」兩大主軸，串聯山林探險與地方風土。「森遊竹縣」今年以「皮皮獅探險隊」為主題，選出全縣 10 條任務步道，並特別安排此次觀光亮點的司馬庫斯作為「隱藏任務」挑戰目標，讓山友一睹山林之美；「新竹走走」則以「以味道開啟一趟旅行」為概念，2025年推出五峰、北埔、竹北、橫山等四條全新路線，並搭配旅宿補助，鼓勵旅客從一日遊延伸為深度過夜體驗。
交旅處強調，未來旅遊行銷將持續推廣「臺灣觀光100亮點」，並著眼於永續發展與在地文化共榮。透過整合自然環境、客庄風情及原民文化的旅遊設計，打造兼具休閒與教育意義的觀光體驗，讓旅客每一次來到竹縣的旅行，都能成為與土地對話的美好經驗。
其他人也在看
雪山坑步道完工啟用 自然生態親近山林路線
[NOWnews今日新聞]台中市和平區的「雪山坑步道環狀線」兼具自然美景與部落文化，近期正式完工，成為不少山友、家庭旅遊的新選擇。這條全長約2.4公里的步道歷經8個月施工，在今年10月底亮相，串起桃山...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」每月再抽1200生日金
疫後出國潮未減，但來台觀光人次不如預期，去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，今年光前3季觀光逆差就達到805...聯合新聞網 ・ 1 天前
內湖草莓季12月開跑，白石湖吊橋更新啟用 周邊玩樂景點、交通資訊一次看！
被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待的採草莓體驗。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
國旅補助五大方案曝！平日2晚補助2千再抽1200生日金 最高爽拿3200元
國旅市場今年表現持續回升，交通部長陳世凱強調外界所稱的「國旅崩盤」與自身體感不符，不少高端旅宿仍持續投資、景點平日人潮依舊旺盛。為解決旅遊尖峰與離峰差距過大的問題，交通部觀光署初步規劃明年推出五大平日國旅優惠方案，從住宿補助、生日金到企業旅遊獎助全面覆蓋，盼將旅遊需求從假日導入週日至週四的平日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃機第三航廈北登機廊廳預計年底啟用 新增8個登機門、舒適候機環境、空間設計搶先看！
全長738公尺、挑高達13 公尺的第三航廈北登機廊廳預計年底完工啟用，桃園國際機場日前進行旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，實際感受北登機廊廳的空間設計與作業動線，接續將為即將展開的試營運階段整合協調，提升整體運作效率，一起期待鮮豔亮麗的8座橘紅色空橋！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
南方航空延誤逾9小時！ 旅客困候機室 與地勤爆口角
南方航空延誤逾9小時！ 旅客困候機室 與地勤爆口角EBC東森新聞 ・ 1 天前
賞楓季報到！福壽山楓紅飄飄 武陵農場銀杏地毯迎賓
受鳳凰颱風影響，為維護遊客安全，台中市高山景點武陵、福壽農場及林業署大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區預警性閉園，今（13日）皆重新開園，谷關七雄步道也開放，由於福壽山與武陵農場已進入紅葉季，遊客上山賞楓紛紛喊值回票價。大梨山進入秋冬季節遞嬗，福壽山農場楓葉轉紅，鴛鴦湖畔紅葉飄飄，楓紅進入最美時期，自由時報 ・ 1 天前
一萬元住到翻！普發商機開打「原價7萬2套房兩晚下殺1.39折」飯店優惠曝
普發一萬元現金陸續入帳，各大飯店、餐飲全面搶攻商機，紛紛端出買一送一、限時回饋等超殺優惠，希望趁政策帶動消費動能之際吸客上門，帶動一波「萬元經濟」商機熱潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 9 小時前
國旅補助來了！平日住宿「2晚抵2千」 每月再抽生日禮1200元
為了促進國旅同時振興觀光產業，交通部長陳世凱今（13日）透露，明年觀光署將推出優惠方案，像是平日的國旅補助、國民生日禮金、企業員工旅遊補助、旅行業招攬國外旅客等，盼藉此帶動國旅新商機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
振興國旅！明年平日住宿擬2晚補助最高2千元 每月再抽1200生日禮金
為振興國旅、鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今天透露，明年初步規畫推出平日國旅住宿補助第一晚新台幣800元、第二晚1200元，也將每月抽出1000名生日禮金1200元，讓旅客出遊使用。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
獨家／馬爾地夫玩潛水「遭撞」！對方船隻「整艘沉海底」
獨家／馬爾地夫玩潛水「遭撞」！對方船隻「整艘沉海底」EBC東森新聞 ・ 1 天前
南投天空步道景點退燒閒置 縣府：整修後推低碳旅遊
南投的天空步道曾是觀光知名景點，其中的竹山天梯、龍鳳瀑布天空步道以及琉璃光之橋，熱潮退去後不是停用就是閒置，引發批評。學者建議不應該刻意興建人工景點，應採取低密度開發融入山林原貌。南投縣府表示，未來營運會規劃低碳或深度旅遊，也會參考外界建議。公視新聞網 ・ 1 天前
參山五大景點榮登「2025台灣觀光100亮點」 展現中台灣山林人文與永續旅遊魅力
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）轄內五大景點——新竹峨眉湖、互傳媒 ・ 1 天前
圓山把普發萬元變大了！台北天際客房萬元有找 高雄市景房買2送2
搶普發萬元花錢商機，圓山大飯店推出「萬元放大術」住房專案，標榜旅客用萬元能加倍有感！台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9,900元，即可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。高雄圓山同步推出「買二送二」超值優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需1萬元，再送兩房，用最實惠的價格輕鬆入住五星飯店，開啟一場結合文化、饗宴與美景的奢華假期，感受放大萬元的質感及品味。中時財經即時 ・ 1 天前
第二屆「台灣觀光100亮點」參山處五景點入選
交通部觀光署參山國家風景區管理處轄內五大景點-新竹峨眉湖、苗栗南庄老街、谷關遊客中心暨入關博物館、福壽山農場及霧峰林家宮保第園區，榮登交通部觀光署「2025台灣觀光100亮點」名單，展現參山處推動山林人文觀光與永續旅遊品牌的整合成果。（如圖）霧峰林家宮保第園區，漫步霧峰百年老宅，看古典戲台、喝杯茶，感受舊時光的慢節奏。參山處表示，觀光署所舉辦的第二屆「台灣觀光100亮點」活動，透過票選及專業評選機制，盤點全台最具代表性的景點與旅遊體驗，鼓勵各地持續創新、深化地方觀光魅力。今年以「探索新風貌、體驗新旅遊」為主軸，藉由百大亮點串聯全台區域觀光圈，推動永續旅遊與地方創生結合，吸引更多國內外旅客深度遊台灣。參山處長曹忠猷強調，此次入選的五大亮點橫跨自然、生態、歷史與文化層面，充分 ...台灣新生報 ・ 1 天前
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」 近郊7大深度體驗推薦！
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」近郊7大深度體驗推薦！【旅遊經洪書瑱報導】東京是日本的首都，完美地旅遊經 ・ 1 天前
普發1萬放大變3萬！入住萬豪升等豪華房，爽嗑高空海陸餐、賞101夜景
已經有不少人領到普發現金1萬元了，怎麼用到極致呢？台北萬豪酒店推出「萬元奢享假期」一泊二食住房方案，教你怎麼把1萬放大成3萬！專案每房每晚只要9,999元（原價29,623元），雙人入住經典客房即免費升等成豪華客房，還有高空餐廳海陸晚餐，讓萬元現金瞬間升值，體驗價值近3萬元的奢華旅程。鏡報 ・ 9 小時前
觀光逆差擴大 平日補助、壽星加碼成救國旅新招
行政院11月6日剛通過「北回之巔旗艦計畫─微笑南灣in台灣計畫」，將在民國115年至118年投入100.14億元，預期增加10％的旅遊人次，創造觀光產值1226億元。交通部緊接著拋出平日旅遊補助，鼓勵民眾在周一至周四出門旅遊。陳世凱指出，國旅的問題是尖峰和離峰旅遊人數差很多，旅...CTWANT ・ 15 小時前