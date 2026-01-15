司馬庫斯櫻花季交通管制 1/19起開放申請通行證

記者李佩玲／綜合報導

考量道路安全、環境承載量及遊憩品質，新竹縣政府今（15）日宣布，司馬庫斯櫻花季將於2月9日至3月15日實施聯外道路交通總量管制措施，管制期間所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落；通行證自1月19日上午9時起開放申請，每日限定汽車50台、機車100台。

新竹縣政府表示，今年司馬庫斯櫻花季將管制司馬庫斯產業道路，也就是竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，管制期間所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落。管制期間也將實施夜間淨場，2月9日至3月15日每晚8時至次日清晨6時部落園區停止開放（申辦當日住宿、露營遊客及工作人員除外，住宿＋露營的遊客量共500人）。

新竹縣政府提醒，當日來回通行證自1月19日上午9時起開放線上申請，額滿即停止開放申請，申請網址為https://www.smangus.org/permit_request.php。車牌號碼最晚須於入場前1日下午3時前填報完畢，逾期未報者將無法製發通行證，屆時將無法入場，車號與紀錄不符者亦無法入場。

司馬庫斯櫻花每年2至3月陸續綻放，形成如夢似幻的櫻花林。（取自新竹縣政府網站）