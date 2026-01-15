司馬庫斯櫻花季2/9起交通管制 通行證1/19起開放申請

▲司馬庫斯櫻花季實施交通總量管制，1月19日起開放申請通行證。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】考量道路安全、環境承載量及遊憩品質，新竹縣政府公告「115年司馬庫斯櫻花季聯外道路交通總量管制措施」，2月9日至3月15日管制期間，所有車輛只能憑通行證進入司馬庫斯部落。通行證自1月19日上午9時起開放申請，每日車輛上限為汽車限定50台、機車100台，申請通行證網址：https://www.smangus.org/permit_request.php。

交旅處表示，今年司馬庫斯櫻花季將管制司馬庫斯產業道路，也就是竹60線39K起、泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段。管制期間將實施夜間淨場，2月9日至3月15日每晚8時至次日清晨6時部落園區停止開放(申辦當日住宿、露營遊客及工作人員除外，住宿＋露營的遊客量共500 人)。

當日來回通行證自1月19日上午9時起開放線上申請，總量額滿後即停止開放申請，請民眾配合管制措施，避免交通受阻。車牌號碼最晚須於入場前一日下午3時前填報完畢，逾期未報者將無法製發通行證，屆時將無法入場，車號與紀錄不符者亦無法入場。(請務必於入住前一日下午3時前完成車號確認或變更)