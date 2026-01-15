司馬庫斯櫻花季2/9開跑！通行證1/19開放網路申請

司馬庫斯櫻花季交通管制時間自2月9日開始，到3月15日為止。 圖：翻攝自司馬庫斯臉書粉專

[Newtalk新聞] 新竹縣尖石鄉的司馬庫斯櫻花季交通管制時間自2月9日開始，到3月15日為止，期間每天最多開放50輛汽車和100輛機車，且僅開放持有通行證的車輛上山。新竹縣政府交通處今(15)天宣布，2026年司馬庫斯櫻花季的車輛通行證將在1月19日上午9時起開放網路登記。

司馬庫斯位於雪山山脈山腰處，群山環抱、雲霧繚繞，還擁有塔克金溪溪谷景觀、紅檜巨木群和品種多樣的櫻花林，被譽為「上帝的部落」。然而，由於司馬庫斯地處深山，考量道路安全及環境乘載量，2月9日至3月15日司馬庫斯櫻花季期間，通往司馬庫斯的竹60線道39公里處，以及泰崗岔路口到司馬庫斯部落之間的路段都會實施交通管制，每日最多開放50輛汽車、100台機車通行。

新竹縣交通處公布，今年司馬庫斯櫻花季的車輛通行證將在19日上午9時起，開放網路登記，且申請時須填報車牌號碼，若實際上山的車輛與填報紀錄不符，就無法通行。

此外，司馬庫斯櫻花季期間，部落還會實施夜間淨場，非住宿、露營的旅客及工作人員，都要在晚上20時之前離開園區。

2026年司馬庫斯櫻花季的車輛通行證將在1月19日上午9時起開放網路登記。 圖：翻攝自司馬庫斯臉書粉專

司馬庫斯群山環抱，有上帝的部落美稱。 圖：翻攝自司馬庫斯臉書粉專

司馬庫斯部落擁有品種多樣的櫻花林。 圖：翻攝自司馬庫斯臉書粉專