司馬懿隱忍一生！竟靠13歲「嬌妻」一刀殺人，助他登頂奪天下
大陸中心／唐家興報導
這是一個關於隱忍與背叛的傳奇。歷史提起司馬懿，總聚焦於他「能裝能熬」，如何裝病躲過曹操猜忌、熬死強敵諸葛亮，最終篡奪曹魏政權。然而，鮮少人知道，這位權謀大師的成功，背後藏著一個比他更果決、更狠辣的女人：他的結髮妻子，張春華。
為何隱忍？司馬懿的「裝病避禍」與聯姻佈局
司馬懿在初有名氣時，正值曹操招攬人才之際。但他深知「伴君如伴虎」，不願過早涉入權力漩渦，故選擇「裝病」臥床，避開曹操的徵召。為了在蟄伏期鞏固地位，他極需一門強大的婚事。
張春華，時年僅13歲，卻成了他的最佳人選。她的父親是粟邑令，張家更是潁川地區的望族士族，擁有深厚人脈與地方威望。迎娶張春華，對司馬懿而言，不僅是多了一層政治保護，更是抬高自身身價、為日後入仕鋪路的關鍵一步。
更重要的是，司馬懿看中的是她超乎年齡的剛烈與早熟。他預見到，這個少女將是他未來成就大業不可或缺的賢內助。
決定命運的一刀：嬌妻的狠辣與周全
張春華的價值，很快在一場生死攸關的危機中得到了驗證。一次，司馬懿為了維持裝病假象，必須臥床不起。不料天降大雨，他潛意識地起身去收拾書籍，卻被一位侍女撞見。一旦此事洩露給曹操，司馬懿的性命將不保，所有的隱忍都將功虧一簣。
就在司馬懿驚愕失措之際，張春華沒有絲毫猶豫。她當機立斷，提刀親手將這位侍女殺死滅口。隨後，她不僅冷靜地處理了現場，還親自下廚、料理家務，以實際行動徹底掩蓋了這樁秘密，滴水不漏。正是張春華這豁命的一刀，保住了司馬懿的性命，也保住了他未來奪權的可能。
奪天下之鑰：張春華的「後方堡壘」與教育
在曹丕、曹叡執政期間，司馬懿得以在外朝官場上繼續他的「忠心」表演，暗中積蓄力量。而張春華則在後方，扮演著他最堅固的堡壘。
她將家中事務打理得井井有條，讓司馬懿沒有後顧之憂。同時，藉助娘家的人脈，她暗中為司馬懿刺探朝堂動向，掌握重要大臣的關係網，成為司馬懿的情報來源。
更關鍵的是，她將兩位兒子-司馬師、司馬昭，教育得與父親同心同德，成為司馬懿傳遞訊息、籠絡心腹的得力助手。張春華可以說是司馬氏家族權力崛起的奠基人。
權力帶來的殘酷：功臣妻的淒涼結局
然而，當司馬懿終於熬過強敵，輔佐幼帝曹芳、手握大權後，這段共患難的感情也走到了盡頭。他開始厭棄與自己出生入死的張春華，嫌她年老色衰、性子太硬，轉而專寵年輕貌美的柏夫人。當張春華試圖探望他或商議家事時，司馬懿竟對下人說出：「老東西太煩了，別讓她進來。」
這句話徹底擊碎了張春華的心。她憤而絕食，連同兩個已成器的兒子司馬師、司馬昭也跟著母親絕食。司馬懿這才意識到，他還需要靠兩個兒子鞏固權位，根基不能動搖，只能勉強道歉。
張春華為他付出了一生，最終卻換來無情的嫌棄。她去世後，司馬懿遵守禮制辦了葬禮，但不久就將柏夫人扶正。那位當年為了他能豁出性命的傳奇嬌妻，最終在無盡的淒涼中，為司馬懿的權力之路畫下了殘酷的註腳。
更多三立新聞網報導
消失兩千年的匈奴去哪了？DNA結果震驚歐洲：我們祖上還有這層關係？
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
劉邦為戚夫人留了3條活路，她偏不走，最後被做成「人彘」
迪麗熱巴被換了？「克隆人」傳聞席捲娛樂圈，專業網友揭開驚人真相
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 130
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 28
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 21
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 102
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 8
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 32
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前 ・ 1
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 40
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 204
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 12 小時前 ・ 276
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 77
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 3