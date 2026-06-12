司馬昭之心人盡皆知！綠轟藍白強推「高虹安條款」恐生三亂象

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨團書記長范雲說，民眾黨不願寫明選後的施行日期，還在今天強推「高虹安條款」，司馬昭之心，人盡皆知。（資料照片／李智為攝）

立法院會今（12日）三讀通過修正《公職人員選舉罷免法》修正案，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲表示，這次修法會讓檢察官執行勤務陷入困境、出現易服社會勞動的參選人服刑問題，甚至可能造成選務大亂；她強調，民眾黨不願寫明選後的施行日期，還在今天硬要強推，司馬昭之心，人盡皆知。

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月。立法院會今天上午三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，通過民眾黨團、國民黨團共同提出再修正動議，刪去直接、間接等文字，改為「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。

廣告 廣告

「藍白說這不是為了高虹安，你相信嗎？」范雲說，昨天協商時，如果民眾黨願意在條文寫明，年底選舉登記最後一天9月4日公布施行，社會就相信這次修法不是為了高虹安，結果今天民眾黨仍硬要強推，然後口口聲聲說有法理基礎，司馬昭之心，人盡皆知。

范雲說明，這次修法會造成三大問題，首先，從執行面來看，有期徒刑能否被准「易服社會勞動」，由檢察官依個案狀況裁定；也就是說，這項修法會導致，當檢察官決定個案可否「易刑處分」時，將影響一個人的參選資格，陷基層檢察官於不義。

范雲表示，其次，即使被准易服社會勞動，若個案未依規定完成，檢察官依法有權撤銷。若有人被准易服社會勞動，登記參選成功後開始跑選舉，但若受刑人履行的表現太差、態度惡劣，被檢察官撤銷其資格，是不是又會有人抹黑，說干預選舉，民眾黨、國民黨是否又多了一個理由，說司法不可信。

范雲指出，最後，受刑人回去服刑後，會因「正在服刑期間」，還是無法參選。民眾黨跟國民黨的修法，恐造成選務大亂！不僅為個案解套，還把壓力推給基層。

范雲強調，參選資格是否修改，都可以好好討論，但現在距離選舉只剩不到半年，高虹安目前的判決剛好又符合聲請易服社會勞動的資格，民眾黨急著修法的動機，啟人疑竇。她說，如果要修，就應該基於公平性、一致性的通盤檢視，而不是為了一個特定人，修一個特定條文，開一個量身打造的特權後門。



回到原文

更多鏡報報導

藍白聯手三讀通過《選罷法》高虹安條款 緩刑、易服社會勞動者可參選公職

白營修《選罷法》遭疑為高虹安量身打造 黨團協商無共識散會「最快明日表決」

為高虹安解套？民眾黨立委邊修《選罷法》邊與「市長」通話回報

蔣萬安兒「大寶」獲市長獎遭網暴！同學揭戰績貢獻 童軍人也力挺：還是太冷門