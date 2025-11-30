司馬昭之心…大連博物館展「明諭琉球國王敕」 搶沖繩、琉球定位論述

中國大連旅順博物館近日再次展出「明諭琉球國王敕」仿製品。 圖：翻攝自 X@KELMAND1

[Newtalk新聞] 據《新華社》報導指出，中國大連旅順博物館近日再次展出「明諭琉球國王敕」仿製品，但近期中日關係緊張，此時展出此件展品，明顯在爭奪中國對沖繩、琉球群島的相關話語權。

據報導，該道敕諭原件現存於旅順博物館庫房，內容落款為明崇禎二年（西元1629年），為黃色紙本，四周印有金色雲龍紋飾，並鈐蓋「廣運之寶」朱文方印，通篇以工整楷書書寫。

前旅順博物館副館長、長期研究琉球史的學者韓行方指出，該道敕諭清楚揭示琉球曾為中國藩屬的重要史實，同時也為研究琉球歷史與日本早期對琉球的侵略行動提供關鍵史料佐證。

廣告 廣告

敕諭全文記載，明朝皇帝冊封尚寧之子尚豐為琉球國中山王，並賜予冠服、彩幣等物。敕文中並提及尚寧生前「作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始」，肯定其對明王朝的效忠與貢獻。

韓行方進一步考證，敕諭中所提到的「中遭鄰侮」，即指明萬曆四十年（1612年）日本出兵三千入侵琉球，尚寧王被俘一事。這段歷史在《明史》中亦有記載，指出琉球「外御強鄰，內修貢不絕」，並詳載日本軍隊進入琉球掠奪、擄走國王的經過。

史料也顯示，尚寧王在獲釋返國後，仍持續遣使向明朝進貢，並在日本圖謀奪取雞籠山（即台灣）時，第一時間通報明廷，促使明朝加強海上戒備。韓行方認為，這也正是敕諭中特別表彰尚寧「忠心耿耿」的重要背景。

根據韓行方考證，明王朝對琉球的冊封共進行15次，崇禎年間的這次冊封為最後一次。直到清順治十一年（1654年），琉球國王尚質遣使進京，將「舊詔二道、敕諭一道、鍍金銀印一顆」送回，並請求重新頒賜印信，這道明代敕諭也因此輾轉回流。此後，清王朝大致沿襲明制，持續進行對琉球的冊封。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日經：中國涉嫌策動琉球獨立 巴士海峽也在美日防線

這就是中共！香港徹查宏福苑大火連署 1名發起人遭港警國安處拘捕