司馬限林道黑熊受困陷阱 林保署跨機關成功救援

農業部林業及自然保育署新竹分署接獲雪霸國家公園管理處轉達民眾通報，司馬限林道十九點五公里下邊坡處有臺灣黑熊受困套索陷阱，林業保育署新竹分署立即展開動員，當日晚間即會同在地部落族人、生物多樣性研究所、野聲生態顧問公司團隊及雪霸處連夜展開救援，並將黑熊送至生物多樣性研究所野生動物急救站。

受困黑熊為體重約三十一公斤的亞成公熊，左前掌因受傷較為嚴重，野生動物急救站已進行傷口清創及掌部截除手術，目前術後狀況穩定，後續將觀察評估於復原後進行野放。

林業保育署新竹分署說明雪霸處雪見管理站接獲泰安鄉公所水電包商劉先生通報，在司馬限林道巡視水源管線時發現有黑熊受困，新竹分署會同雪見管理站人員至通報地點確認後，立即通知生物多樣性研究所獸醫及委請協助的野聲生態顧問公司團隊人員於晚間抵達現場，經現場麻醉與初步檢傷後，隨即將黑熊於凌晨送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站（見圖）。

新竹分署自一一三年起即每年邀請轄內機關及部落參與黑熊救傷演練，以在真實情況發生時能更快應對，此次救援行動即反映透過演練後各機關協力合作的良好默契，而民眾發現黑熊受困後迅速通報是另一重要關鍵，新竹分署將依林業保育署「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」頒發獎勵金給通報人劉先生。

新竹分署提醒，黑熊族群已漸往淺山擴張並接近人類生活區域，建議山村居民住家周邊、露營區應加強食物、廚餘與垃圾管理，禽畜飼養設施亦應注意相關防護措施。新竹分署也呼籲，山村居民如有防治野生動物危害或原住民族傳統狩獵需求，可洽該分署各工作站免費換發或申領改良式獵具，以避免誤捕黑熊等非目標物種，若社區所在有與林業保育署合作的「保育柑仔店」，也可就近換發改良式獵具。民眾若發現黑熊入侵或受困，可立即通報新竹分署或林業保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林）。