吃下大補丸！永豐金併京城銀「首月發威」 EPS衝上1.87元
財經中心／師瑞德報導
永豐金控（2890）公布2025年11月自結損益，單月稅後盈餘達19.92億元，累計前11月稅後盈餘達249.38億元，全年每股稅後盈餘（EPS）達1.87元，較去年同期的1.62元大幅提升，顯示整體獲利動能穩定向上。
主要子公司永豐銀行單月稅後盈餘為12.66億元，累計前11月獲利達190.22億元，年增明顯，EPS達1.72元。永豐金證券方面也維持強勁表現，11月稅後盈餘為4.53億元，累計達58.17億元，EPS達3.44元，受惠於資本市場回溫與經紀業務動能。
特別值得關注的是，永豐金控自10月1日起正式併入京城銀行，該行11月貢獻稅後盈餘3.33億元，累計兩個月獲利6.70億元，為集團整體獲利增添助力。
與去年同期相比，永豐金控在2025年11月的單月獲利由10.01億元倍增至19.92億元，顯示不論銀行或證券子公司均維持良好營運表現，加上新併購效應顯現，後續成長表現值得關注。
