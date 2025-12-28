吃不下然後就走了！ 急診醫：氣溫驟降「老天爺正在收人」

寒流來襲導致猝死案例頻傳，急診醫師揭露近期急救室內一天就出現多起到院前死亡病例，其中兩名患者分別出現吃不下及全身無力症狀後驟逝，全力搶救仍回天乏術。醫師提醒，冬季猝死前其實有許多容易被忽略的徵兆，民眾應提高警覺。

急診醫透露，天氣變冷後急救室內一天就有好幾個OHCA病例。（圖／中天新聞）

一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文指出，天氣變冷後急救室內一天就有好幾個OHCA病例。該醫師表示，在急重症待久了就會知道，第一波寒流或氣溫陡降時，就是老天爺在收人的日子。

該醫師透露兩起F令人心碎的案例。其中一名病患早上才向妻子表示有點吃不下，沒多久就被發現倒在地上不省人事，送醫後無法救回。另一名罹患癌症的病患則對妻子表示全身有點無力，送到急診時已失去意識，急救不到十分鐘家屬就決定放手。兩位妻子面對丈夫驟逝難以接受，滿臉淚水。該醫師感嘆，死亡是無聲無息的，從來不會等你準備好才降臨。

重症醫師黃軒指出，冬季猝死前其實有許多小到容易被忽略的徵兆，很多人以為只是疲勞或小感冒。這些徵兆包括不明原因的異常疲勞，身體有一種怎麼都回不來的沉重感;胸口悶、緊、壓，但不像痛，像被壓住或像吃太飽，常被誤認為胃或肌肉問題，在清晨或夜間突然心悸、冒冷汗;頭暈、眼前發黑、差點昏倒，近幾天有短暫暈眩是猝死個案在死前常被忽略的情況;睡眠突然變差、半夜醒來心跳快，與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

不要在清晨低溫時運動，洗澡也別用冷水，身體回暖才能沐浴，防止冷熱交替增加猝死機率。 （示意圖／Pixabay）

振興醫院臉書粉專提醒，寒冬時務必做好保暖工作，應盡量養成六種好習慣。首先是慢速開機起床，睡醒後先在被窩活動四肢，坐起時靜候三十秒穩定血壓，雙腳穿襪後扶床站穩，防止因姿勢性低血壓而跌倒。其次是保暖穿搭到位，衣物預放床邊隨手穿、棉被外加毯子封存熱氣，建議洋蔥式穿法，方便依溫差隨時調整衣物。

此外還需縮小環境溫差，室溫維持二十至二十四度，濕度維持百分之四十至六十，外出前先做暖身。暖身後再活動也很重要，起床時喝杯溫開水暖身，不要在清晨低溫時運動，洗澡也別用冷水，身體回暖才能沐浴，防止冷熱交替增加猝死機率。規律作息護心方面，睡眠充足，不熬夜、不過度疲勞、保持心情愉悅。最後是健康數據監測，定時測量三高、嚴格遵醫囑服藥、戒菸酒、控制體重，有胸悶、心悸或頭暈，應立即就醫。

