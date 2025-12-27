吃不下飯接著暴斃！急診醫揭「猝死案例多」：一天數名OHCA

生活中心／倪譽瑋報導

急診醫師指出，冬季氣溫陡降時，常收治到OHCA病例。（示意圖／資料照）

氣溫驟降，似乎已有出現天冷猝死的案例。急診醫師透露，近日多次見到OHCA（到院前死亡）案例，如有患者吃不下飯，家人回來後就叫不醒了，或是全身無力，到院時已不省人事。而胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，猝死雖然發生突然，但並非完全無跡可尋，提醒8項猝死的前兆，還有怎麼預防猝死讓大家參考。

天冷猝死頻傳 急診醫：OHCA病例常見

急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文透露，在急重症崗位待久了，「第一波寒流或是氣溫陡降，就是老天爺在收人的日子」近日急救室在一天內就有好幾個OHCA病例，如一位病患早上和妻子說「有點吃不下」，妻子回家後，他已經倒在地上，叫都叫不醒。

另一位是本身有罹癌的病患，和妻子說自己全身無力，送到救護車上還有意識，但到院時已不省人事，急救不到十分鐘，家屬就決定放手了。急診醫感嘆，死亡是無聲無息的，不會告知「準備好」才降臨，「不是大家都該跟身邊人說好，先做好準備，讓死者安息，生者安心，生死兩相安…」

猝死的前兆？黃軒提醒8症狀需小心

今（2025）年黃軒發文提醒，冬天須留意猝死，尤其是在寒冬，猝死的主要原因多與心血管疾病相關，例如心臟供血不足；而心肌梗塞便佔了猝死案例的75％到80％。他也提出8大常見猝死前警訊，幫助大家及早察覺。

胸痛或胸悶：黃軒指出， 胸痛是猝死前最常見的症狀之一，數據顯示，約有50％的猝死患者在事發前曾經歷胸痛，並且93％的患者在猝死前24小時內「反覆發作」。

呼吸困難或氣喘：感到呼吸急促、喘不過氣，且伴隨胸悶或疲勞，在活動後症狀更明顯，可能是「心臟無法有效供血」的警訊。

極度疲勞或無力：如同上述急診醫師提到的例子，黃軒說明，沒有進行劇烈運動但「就是感覺體力不好、有點累」須注意，「異常疲憊」甚至無法完成日常活動，可能是心臟供血不足的猝死前兆之一。

心悸或心律不整：心跳過快、過慢或不規律，可能是「心律失常」的表現。黃軒提醒，這種情況若未及時處理，可能易導致心臟驟停。

頭暈、眼前發黑或暈厥 ：這些症狀可能是腦部供血不足的結果，尤其是高血壓或冠心病患者更需警惕。

盜汗或冷汗：黃軒提醒，大量出汗但「無明顯原因」且伴隨胸痛或胸悶，可能是心臟病發作的信號。

消化不適或腹痛：部分心臟出問題者，有出現胃部不適的症狀，如腹痛、噁心或嘔吐，黃軒表示，這些症狀容易被誤認為腸胃問題「但實際上可能與心肌梗塞的心臟缺血有關。」

怎麼預防猝死？

預防猝死的方案，黃軒推薦從「維持規律作息與充足睡眠」做起，長期熬夜或睡眠不足會增加心血管疾病的風險，建議養成固定作息時間、每天保持7到8小時的高品質睡眠；飲食方面，可「均衡飲食，少吃加工肉」、「低鹽、低脂、低糖」、「多喝水」，同時要「戒煙限酒」尼古丁會導致血管收縮，增加血壓、酒精則會加速心跳並損害心臟功能。

生活習慣上，建議「適量運動」每週至少進行150分鐘的中等強度運動，但勿過度劇烈，還有「管理壓力與情緒」；要避開的則是「過度勞累與極端環境」像是長時間待在寒冷或高溫處，還有「遠離不良習慣」，例如暴飲暴食、久坐不動、飯後立即運動或洗澡；最後建議「定期健康檢查」，有助於早期發現潛在問題。

資料來源：急診醫師碎碎唸、黃軒醫師

