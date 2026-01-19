吃不到了！蘆洲蔥油餅夫妻過世「永久歇業」 網悲悼：老闆、老闆娘辛苦了

蔥油餅夫妻雙亡，兒子涉有重嫌，目前正全力追緝中。（翻攝畫面）

新北蘆洲昨（18）日發生凶殺案，一對夫妻被發現倒在客廳，警方調閱監視器發現，死者的兒子涉有重嫌，目前全力追緝中。而夫妻倆經營的「小貨車蔥油餅」是當地的銅板美食，許多網友紛紛留言說，「從小吃到大的蔥油餅，祝福老闆跟老闆娘一路好走」。

警方說明，陳姓報案人於昨日多次聯繫廖姓表哥（男、48年次）未果，之後到了現場，與員警請鎖匠開門後，發現表哥與其妻（女、40年次）夫妻2人倒臥客廳，地面有大量血跡。

警方也提到，夫妻倆身上都有10多處的刀傷，不僅男子有明顯接刀的刀傷，女子的頭部也有嚴重的挫傷，其頭部已經有明顯的凹陷。據了解，廖姓死者與妻子在三重經營蔥油餅攤車「小貨車蔥油餅」，是當地的銅板美食。

從Google官網上可以看到，「小貨車蔥油餅」已經顯示「永久歇業」，而網友紛紛留言說，「真的沒想到雖然只吃過幾次，但每次經過還是很常看到要排隊，望安好」「發生這種事情，也只能說這就是命。安息一路好走」「從小吃到大的蔥油餅，祝福老闆跟老闆娘一路好走」「辛苦了老闆、老闆娘，從小吃到大，東西真的很美味也很便宜，一路好走」。

