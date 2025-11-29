吃不到伊比利豬了！西班牙31年後再爆非洲豬瘟疫情。（報系資料照）

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（ASF），並通報世界動物衛生組織（WOAH），農業部29日公告將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。

據統計，西班牙2023年至2025年分別輸台達2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，銷台豬肉數量僅次於加拿大。

應變中心表示，我國持續關注ASF國際疫情，西班牙11月28日於其官方網站發布新聞稿，該國11月26日於巴賽隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為ASF。依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在1994年9月，這是清淨以來首次檢出ASF。

應變中心表示，西班牙與台灣間目前無直接通航，但可直接通郵，仍具有疫情傳入風險，防檢署於今日將該國列入過去3年發生ASF國家及高風險國家名單，防檢署將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

