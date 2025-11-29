吃不到伊比利豬！農業部即日禁西國豬肉輸入

國內將要吃不到西班牙伊比利豬！非洲豬瘟中央災害應變中心今(29）日表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟，並通報世界動物衛生組織。（圖／記者陳俐穎攝）

[NOWnews今日新聞] 國內將要吃不到西班牙伊比利豬！非洲豬瘟中央災害應變中心今(29）日表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟，並通報世界動物衛生組織。農業部防檢署表示，即日起禁止再裝船運來台灣，禁令將會持續到西班牙轉為非疫情國，也呼籲國人勿自非洲豬瘟國攜帶或郵寄豬肉產品回國，次即裁處20萬元罰鍰，第二次以上裁處100萬元；以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰鍰。



非洲豬瘟中央災害應變中心表示，巴塞隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，確認為非洲豬瘟，西班牙上一次出現非洲豬瘟已經是1994年9月，這也顯示國際間非洲豬瘟疫情不斷升溫，民眾不能輕忽病毒傳播風險。



防檢署組長高黃霖 電話受訪表示，即日西班牙生鮮豬肉、豬肉產品不得再裝船啟運台灣，如果是昨天以前還可以，而這項禁令將會持續到西班牙轉為非疫情國，換言之「這個完全沒有時間表。」



西班牙最有名就是來自伊比利黑豬的伊比利豬。他表示，因為不得輸入，伊比利豬肉在台灣將會慢慢減少，可能就看國內有多少庫存，相信進口商也會有所調節。



農業部今（29）日公告將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。該國2023年至2025年分別輸入25,452、16,019及17,384公噸豬肉產品，輸臺豬肉數量僅次於加拿大。應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。

西班牙與台灣間目前無直接通航，惟可直接通郵，仍具有疫情傳入之風險，防檢署於今日將該國列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，防檢署將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

