吃不胖是天選體質？醫曝4原因警告：恐是疾病警訊

生活中心／杜子心報導



有些人天生屬於吃不胖體質，即使三餐正常、食量不小，體重仍不會快速增長，也不需要特別透過運動維持身材，讓不少人稱羨。不過，這樣的體質真的那麼理想嗎？敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師，指出所謂「吃不胖」其實不一定是好事，背後可能隱藏心理、消化系統，甚至重大疾病等健康警訊。





吃不胖體質別高興太早！醫曝「4大原因」警告：恐是疾病警訊

陳榮堅解釋吃不胖其實是生病的一個狀況。（圖／翻攝自陳榮堅臉書）





陳榮堅在臉書粉專發文指出，依照物質不滅定律，只要身體運作正常、熱量有進有出，幾乎不存在真正「怎麼吃都不胖」的狀況，如果食量明顯偏大，體重與體脂卻長期沒有變化，反而更應提高警覺。他解釋「吃不胖」大致可分成幾種類型，首先是心理因素，有些人自認食量驚人，常對外強調「我吃很多」，但實際記錄每日攝取量後，往往比一般人還少，所謂「吃不胖」其實只是主觀錯覺。再來是消化系統異常，例如胃下垂患者，因胃部過度鬆弛，能容納大量食物，看起來像是很會吃，但食物長時間堆積、蠕動緩慢，營養吸收效率反而不佳。

陳榮堅指出只要身體是處於正常運作的狀況下，就沒有所謂的吃不胖。（圖／翻攝自陳榮堅臉書）





還有類似「大胃王」的狀況，能在短時間內大量進食，卻常在半小時到一小時內嘔吐，熱量與營養來不及吸收，這類行為對身體其實傷害很大。另外，更需要注意的是疾病因素造成的體重無法增加，陳榮堅提醒，像是癌症、甲狀腺機能亢進等疾病，都可能讓新陳代謝異常加快，即使正常進食，體重仍難以維持。陳榮堅強調，年輕族群若活動量高、身體數值穩定，短期內無須過度擔心；但若平時沒有大量運動，卻長期「怎麼吃都不胖」，建議儘早就醫檢查，釐清是否潛藏消化道、內分泌或其他健康問題，別把風險誤當成好體質。





原文出處：吃不胖體質別高興太早！醫曝「4大原因」警告：恐是疾病警訊

