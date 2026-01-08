吃不起! 台北美式早午餐一客580元 網友嚇壞:是我太窮?
生活中心／綜合報導
早午餐一客套餐，多少錢您能接受呢？有網友最近到民生東路上一間新開的早午餐店用餐，點了一份美式早餐盤，內容物有蛋、培根、薯餅、沙拉和麵包，要價580元再加一成服務費，讓他直呼"是我太窮還是台北已經是這個物價"，在網路上引起熱烈討論。當事業者也回應，目前都在試營運階段，會繼續努力做的更好。
滑嫩炒蛋，搭配香煎培根、薯餅，以及沙拉，再搭配一塊麵包，標準美式早餐盤，您願意花多少錢享用？民眾：「大概250、300吧！」民眾：「我300多可以接受吧！」民眾：「大概200塊吧！」以眾多民眾吃"早午餐"的經驗，類似食物的餐點，平均大約三百元左右，不過看看這盤，號稱「整天可以吃的早餐盤」，要價580元，外加一成服務費，如果加點一杯早餐必配的"大冰奶"，還得再加200元。網友一吃嚇壞了，直呼「是我太窮還是台北已經是這個物價，也有人留言，這品名建議改名成：整天只能吃這盤早餐；200元加一成服務費的奶茶，連風景區餐廳都不敢收了。
位在松山區一間新開早午餐店，美式早餐盤要價580元，引發熱議。（圖／民視新聞）
民眾：「當然不可能，盤子喔！」民眾：「感覺還是稍微會偏高一點，它還有加服務費的話。」民眾：「所以是要（加服務費）600多塊，那誰要吃啊？它其實看起來沒有特別精緻，而且它的肉看起來也只有培根火腿這些而已，不應該這麼多價錢，因為它也沒有特別高貴的食材這些。」
早午餐盤要價580元，大冰奶則200元，且要另加服務費，讓不少民眾難以接受。（圖／民視新聞）
畢竟地點非常精華，就開在民生社區附近，周圍都是商辦大樓，而且高居七樓，窗邊能眺望附近街景；但比較一般早餐店，法式吐司、德式香腸、沙拉、地瓜和水果，外加一份薯餅，大約160元，價差有點大，餐聽業者回應，目前還在試營運期間，會繼續努力做的更好。願不願意吃，因人而異，但還在試營運階段，價錢引起熱烈討論，在網路上意外製造話題。
原文出處：吃不起！美式早午餐一客580元 網友嚇壞：是我太窮？
