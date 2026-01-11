吃不飽又變貴！台北大型夜市退燒 網點名「這一夜市」嘆：不如上館子

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

台北夜市還撐得下去嗎？近期有網友發文拋出疑問，直言自己明顯感覺到台北「大型夜市正在退燒」，就連砸下大筆經費整修的士林夜市，改造後人潮仍不如預期，反倒讓他開始懷疑，過去被視為台北觀光招牌的夜市文化，是否正一步步走向式微。

原PO在PTT上以「台北的大夜市是不是要式微了」為標題發文指出，近年不少台北夜市除了「純賣吃的、以在地居民為主」的夜市外，整體熱鬧程度都明顯不如從前。他觀察到，許多夜市攤販價格幾乎和一個便當差不多，但份量卻吃不飽，「吃不飽又貴，還不如上館子」相較之下，他住家附近本來就是居民採買晚餐的夜市，反而因為有穩定客源，受到的衝擊相對較小。

談到夜市沒落的原因，原PO認為，問題不只是消費型態改變，更深層的關鍵在於「房租與整體經濟環境」。他直言，高昂租金直接反映在攤販售價上，東西自然越賣越貴，再加上匯率結構問題，觀光吸引力逐漸下降，導致人潮與消費力雙雙流失，「全部都在等死，慢慢衝向死亡。」

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「夜市賣價都跟店面一樣了，實在想不到為何要去夜市」、「未來真的會很慘，正常的社會發展要人口」、「士林夜市就自找的雖然問題不只出在店家」不過也有網友表示，「士林夜市沒有慘啊，是涵蓋面積太廣，熱鬧的地點變了，以前是陽明戲院前面跟大東路那條賣衣服的，現在變成慈誠宮還有基河路口那邊」。

