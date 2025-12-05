吃了過敏藥就打瞌睡？第二代「抗組織胺藥」嗜睡排行曝

使用第二代抗組織胺藥物後仍感昏昏欲睡？藥師洪正憲分享個人用藥經驗，指出即使同為第二代抗過敏藥，不同成分間的嗜睡副作用差異極大，正確選擇可有效控制過敏症狀同時避免日常生活受影響。

「我本身使用驅異樂會很想睡，但使用loratadine就好很多。」洪正憲將抗組織胺藥物依鎮靜程度由強至弱排列，第一代抗組織胺位居首位，其次為cetirizine（杏止敏錠）與levocetirizine（驅異樂錠），再來是loratadine（敏福錠）與desloratadine（停敏錠），最後則是fexofenadine（艾來錠）與bilastine（必利停錠）。

許多患者誤以為所有第二代抗組織胺都不會引起嗜睡，實際上每個人對藥物反應不同。洪正憲解釋，第一代抗組織胺因分子「脂溶性」高，輕易穿越血腦障壁進入中樞神經系統，雖能快速止癢、止鼻水，但同時造成嗜睡、反應遲緩等明顯副作用。

在第二代抗組織胺中，fexofenadine（艾來錠）和bilastine（必利停錠）表現最為突出。研究顯示這兩種藥物幾乎不影響認知或駕駛表現，也不會引起疲倦感，因此被專業稱為非腦穿透型抗組織胺（Non-Brain-Penetrating Antihistamines）。

相較於第一代，第二代抗組織胺的分子結構設計較難穿越血腦障壁，且多為P-glycoprotein的受質，進入腦部的濃度較低，鎮靜效果因此大幅降低。不過洪正憲提醒，研究發現cetirizine和levocetirizine雖比第一代安全許多，仍有部分使用者會出現輕微嗜睡。

「若對這兩種藥特別敏感，可考慮改用loratadine或desloratadine，嗜睡的機會更低。」洪正憲建議，民眾若服用第二代抗組織胺後仍感昏沉，應與醫師或藥師討論，改用嗜睡風險較低的藥物，以便安心控制過敏症狀的同時，維持良好的生活品質。

