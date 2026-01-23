吃了青鳥口水？川普痛批告關稅企業「強烈傾向中國」

美國總統川普1月22日針對挑戰其關稅權限的企業發起猛烈抨擊，指責這些正在美國最高法院與政府進行法律鬥爭的公司「強烈傾向中國」（strongly China-oriented）。目前，最高法院正針對總統是否能動用緊急權力，對進口商品徵收大規模關稅的爭議案件進行審理。



川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「這些針對我們國家提起關稅訴訟的人，現在官司打到了美國最高法院，他們強烈傾向中國，並且對美國目前的優異表現感到非常不滿——巨大的成長與投資，且幾乎沒有通貨膨脹！」他進一步指責，這些原告企業雖然有些是美國人經營，但應該為自己的行為感到羞恥，並再次喊出「讓美國再次偉大」（MAGA）的口號。

《國際緊急經濟權力法》為什麼引發爭議？



這場法律戰的核心在於《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）。該法案在傳統上多用於實施制裁或在國家緊急狀態下進行金融管制，但川普政府則以此為法源基礎，對大範圍的進口產品課徵關稅。

此前，下級法院已對該法令是否允許總統在未經國會明確授權的情況下，徵收如此大規模的關稅表示懷疑。聯邦上訴法院的一項裁決曾指出，川普的關稅令超出了法律預期的限制，認為多項關稅的徵收必須獲得國會更為清晰的批准。

然而，川普政府始終堅持其立場，主張該法令賦予了總統廣泛的裁量權，以應對國家面臨的經濟與安全威脅。最高法院已於去年 11 月聽取了口頭辯論，部分保守派大法官在庭上對將該法作為廣泛貿易政策基礎的做法表達了保留意見。

提告企業真的「親中賣美」嗎？



本案的原告是總部位於伊利諾州的兩家美國家族企業——學習資源公司（Learning Resources Inc.）與 hand2mind Inc.。這兩家公司長期致力於研發供應學校與家庭使用的教育產品。

根據法庭文件顯示，這兩家企業採取全球外包模式，生產基地遍布多個國家，包括中國、台灣、越南、泰國、韓國與印度。其中，學習資源公司依賴中國製造已達數十年之久。公司高層坦言，對中關稅的急劇飆升已導致成本大幅攀升。

學習資源公司曾預估，其每年的關稅支出可能從原本的數百萬美元暴增至超過 1億美元（約新台幣32億元）。該公司強調，這將使得進口特定產品在經濟上變得完全不可行。

美國進口商支付了絕大部分關稅？



根據美國現行法律，關稅是由美國進口商支付給美國海關，而非由外國製造商直接承擔。原告企業在訴狀中主張，根據美國憲法，課徵關稅的權力屬於國會而非行政機關，且現行法律並未授權行政部門可以發布如川普關稅令中所見的廣泛課稅措施。

目前，學習資源公司與hand2mind尚未針對川普在社群媒體上的抨擊做出正式回應。最高法院的最終判決結果，將不僅決定這兩家企業的命運，更將重新定義美國總統在國際貿易與經濟緊急狀態下的權力邊界。



責任編輯：許詠翔



