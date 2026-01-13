吃了4種口服藥都無效！76歲糖友靠「瘦瘦針」穩定血糖

奇美醫療財團法人奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧透過腸泌素結合連續性血糖監測器（CGM），打造「快速、精準、可調整」的控糖模式，原本需要數月才能穩定的血糖，現在最快在兩週內就能精準達標。

成功案例鄭先生於記者會現場分享控糖心路歷程。 （圖／奇美醫院）

59歲鄭先生48歲時被診斷出第二型糖尿病，長期嚴格飲食控制與複方口服藥物治療，糖化血色素一直維持7.0%以下。然而健檢發現曾有無症狀腦中風情形，更出現微量蛋白尿，腎功能進入慢性腎臟病第三期。透過連續性血糖監測器（CGM）顯示餐後血糖上升明顯，對長期高度飲食控制的他造成不小心理負擔。

彭瓊慧診察後建議保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上低劑量瘦瘦針，以兼顧控糖、腎臟與心血管保護。調整治療後，鄭先生目前僅需每週最低劑量的瘦瘦針，糖化血色素穩定約6.5%，微量蛋白尿消失，腎功能穩定，身形呈現結實體態。

成功案例蔡女士於記者會現場分享控糖心路歷程。 （圖／奇美醫院）

76歲蔡女士60多歲時罹患第二型糖尿病，近一年血糖控制逐漸惡化，即使服用4種口服藥，糖化血色素仍在9.0%。因正常血糖值的糖尿病酮酸中毒合併流感肺炎而住院，期間接受胰島素治療。出院後使用連續性血糖監測器（CGM）追蹤血糖，經彭瓊慧評估，蔡女士仍有殘存胰島素分泌功能，以口服藥與瘦瘦針合併治療。

隨著瘦瘦針劑量調升，蔡女士的胰島素劑量同步減少，目前在連續性血糖監測器（CGM）持續監測下，血糖90%的時間都維持在70-180 mg/dL，無任何低血糖情形。

彭瓊慧表示，俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，不僅在減重界掀起熱潮，更是糖友保護心血管與腎臟的神隊友。依據最新美國糖尿病學會（ADA）指引，目前兩種最常用的每週一次腸泌素藥物，降糖效果與胰島素同級，被歸類為「強效」。其機轉在於「血糖高時才促進胰島素分泌」，空腹時不會刺激胰島素，單獨使用幾乎不會造成致命的低血糖。

奇美醫療財團法人奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧（中）與成功案例鄭先生（左）及蔡女士合影。（圖／奇美醫院）

彭瓊慧指出，若第二型糖尿病人同時有過重或肥胖問題，應優先考慮腸泌素。若病人本身就是心血管疾病高風險族群，使用腸泌素可降低未來心血管事件與死亡風險，特定腸泌素甚至能改善蛋白尿、延緩慢性腎臟病、降低洗腎風險。

彭瓊慧也提醒，腸泌素並非萬能。對於年紀較大、糖尿病病程較久、胰臟已無足夠胰島素分泌能力的病人，即使使用腸泌素，其降糖效果有限，仍需胰島素輔助。

擁有美國內分泌暨新陳代謝專科資格的彭瓊慧，將美國治療糖友的日常流程帶回臺灣。彭瓊慧分享她的「快速調藥方程式」，口服藥或合併胰島素的病人，通常在配戴連續性血糖監測器（CGM）二至四週後，即可調整到位、快速達標。

