吃人夠夠! 美憂「斬首炸彈」技術外洩 炸了黎巴嫩還要求歸還未爆彈

美製GBU-39小直徑炸彈，專門用來獵殺高價值目標(斬首)。 圖 : 翻攝自美國太平洋空軍官網

[Newtalk新聞] 據《卡達半島電視台》、以色列《晚禱報》等媒體當地時間 1 日報導，以色列空軍上月在空襲黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官阿裡·塔巴塔拜的行動中曾向黎巴嫩首都貝魯特發射一枚 GBU-39 小直徑炸彈，但炸彈當時並未引爆，美方已緊急要求黎巴嫩政府歸還這枚炸彈。

報導稱，由於不明原因，這枚 GBU-39 小直徑炸彈發射後並未爆炸，而是相對完好地留在了襲擊現場，這引起了華盛頓的擔憂。空襲後數小時，美國外交官立即聯繫黎巴嫩總理納吉布·米卡提辦公室，並提出要求立即歸還該炸彈。《今日俄羅斯》（RT）等媒體透露，美方擔心這枚炸彈可能落入俄羅斯或伊朗等手中被逆向拆解研究，因此正施壓黎巴嫩要求歸還。截至發稿前，暫未看到美國和黎巴嫩官方對此作出公開回應。

以軍用美製炸彈轟炸黎巴嫩真主黨。 圖 : 翻攝自空之王座

GBU-39 小直徑炸彈是一種追求高精度的精確制導彈藥。該炸彈具有先進的制導系統，包括 GPS 輔助慣性導航，打擊目標的誤差範圍在 5 至 8 米之內。其主要特點之一是緊湊輕便的設計。

它重約 285 磅（約合 129 公斤），比許多常規炸彈要小。GBU-39 體積小，使飛機每次飛行能夠攜帶更多彈藥，這樣在一次任務中可進行多次精確打擊，從而增強空軍的作戰靈活性。由於其精度和成本效益，這種炸彈在以色列、義大利和韓國等幾個美國盟友中很受歡迎。

GBU-39B 被歸類為戰略彈藥，每枚價值 7 萬至 9 萬美元，屬於高度敏感裝備。這款以高精度、增強隱形性和先進電子系統聞名，通常用於 F-15、F-16 和 F-35 等戰機，專為「單次打擊摧毀高價值加固目標」( 斬首 ) 而設計。

黎巴嫩內政部的資料顯示，自 2025 年初以來，以色列對黎巴嫩領土發動了 4,500 多次襲擊，造成 250 多人死亡， 680 多人受傷。

以色列總理府和國防軍當地時間 11 月 23 日晚宣佈，以軍當天空襲黎巴嫩首都貝魯特，打死黎巴嫩真主黨總參謀長阿裡·塔巴塔拜。隨後，黎巴嫩真主黨發表聲明，證實塔巴塔拜當天在以色列「背信棄義」的空襲中身亡。

