吃人血饅頭？UG老闆北捷獻花秀品牌挨轟 鄭凱隆道歉認失當：很難過

【緯來新聞網】北捷台北車站M7、中山捷運商圈19日發生恐怖攻擊事件，包含兇手張文在內共4人死亡，事件過後不少民眾自發性到案發現場獻花祈禱，不過知名手搖飲料UG Tea樂己老闆鄭凱隆舉動卻引發爭議，起因爲鄭凱隆獻花時還放上印有自家飲料LOGO的紙袋，遭網砲轟「吃人血饅頭」，隨著事件延燒，鄭凱隆也緊急召開記者回道歉了。

UG老闆致意被網認為吃人血饅頭。

鄭凱隆前往案發地點獻花時，將裝有品牌標誌的紙袋一同放置，引起網友強烈反彈，批評其行為「吃人血饅頭」。隨著爭議擴大，鄭凱隆緊急召開記者會，公開致歉。鄭凱隆表示，自己在前一晚看到傷者倒地畫面後情緒低落、無法成眠，隔日即要求門市員工配備防身工具。



他回憶當時經過UG中山南西分店，由於仍有營業，便順手帶著飲品與花束前往現場致意。「但我這樣做，真的讓人觀感不好，我承認這是錯誤的決定，我感到非常抱歉。」

UG老闆致意被網認為吃人血饅頭。

作為聯發國際董事長，鄭凱隆強調，原本只是希望向罹難者致意，沒想到卻因一時疏忽引發誤解。他坦言，身為企業負責人，應更注意舉止對外界的影響，這次行為已模糊事件核心，讓社會關注焦點產生偏移，他願承擔所有責任。

UG老闆致意被網認為吃人血饅頭。

鄭凱隆也指出，這場說明會不是為自己辯解，對於外界各方批評他都虛心接受，並再次向社會大眾道歉。他承諾，未來將更謹慎看待公共議題，以更成熟的態度回應社會期待。





★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

