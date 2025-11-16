吃住全靠家裡 董事長父開超狂催婚家規：收入全上繳、結婚還本利再送新房
桃園市一名白手起家、目前擔任國內一所知名企業董事長的男子，為鼓勵3位已步入社會的兒子專注於事業並早日成家，要求3名兒子將薪水全數上繳給母親代為儲蓄，並承諾結婚當天會將本金連同利息一併歸還，還會加贈一棟房產作為新房，獨特的教養方式引發關注。
桃園市中壢區美滿服務中心指出，日前該名男子帶著3位兒子低調現身婚顧中心，為3位兒子報名「個別一對一」聯誼，希望借助專業媒人的力量，幫助孩子早日覓得良緣。該名父親透露，家族中某位宗親告訴他，當初就是在該中心覓得兒媳，因此才會帶著兒子前來。
婚顧中心表示，該名父親是典型的白手起家典範，常訓誡孩子「想得到自己想要的東西，就必須先得到擁有那個東西的資格」，認為想要事業有成，必須具備不負債、工作拚全力、認真閱讀的好習慣。
該名父親更透露，早在三個兒子踏入社會前，他就建議及要求三個兒子將每月薪水，除了生活開銷外全數上繳，由母親代為儲蓄；因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄能為未來打下基礎，直到結婚後就會兌現承諾，將上繳的錢連本帶利歸還，並加贈一棟房子當婚房。
桃園市美滿服務中心表示，這三名兒子收入都不輸台積電，不過大兒子表示目前正全力衝刺事業，感情可以緩一緩；在自家分店工作的次子則認為總要拼出一番成績，未來婚姻才更有保障；么子更立志要將家族產業發揚光大，希望打破「富不過三代」的俗話。儘管三人強調他們自認年輕，希望事業上能不輸父親，不過未來如有合適對象，當然要組成家庭，同時也感謝爸媽讓他們養成存錢的習慣。
旁人打趣表示，如果三位兒子遲遲不結婚，董事長「國庫」的錢將會越來越多，不過董事長嚴肅回應「錢再多有甚麼用？我希望傳宗接代啊。」服務中心表示，將會慎重為這三位優質的單身漢選擇條件相當的聯誼對象，讓老董事長世代相傳，一代比一代好。
