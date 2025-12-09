吃佳德鳳梨酥有「黑色異物」！客轟業者「湮滅證據」 衛生局稽查揪2缺失

有民眾在佳德鳳梨酥Google評論表示，吃到有黑色異物的鳳梨酥，但業者消極處理。（圖／翻攝自Google地圖）

台北知名餅舖「佳德鳳梨酥」驚傳食安問題，有民眾日前購買產品後，返家拆封品嚐時竟在鳳梨酥內看見「黑色異物」，氣得在Google留下負評，指控店家僅以物流回收商品，未提供說明，不禁懷疑是「湮滅證據」。事件曝光後，台北市衛生局今（9）日上午立即派員前往稽查，並於現場發現2項衛生缺失，責令業者於12月16日前改善。

有民眾於12月4日在佳德鳳梨酥Google評論投訴，他買了鳳梨酥回家吃，開封後赫然看見鳳梨酥內有明顯黑色物體，外觀宛如昆蟲，不敢食用，因此透過品牌粉專向店家反映；但業者社群小編回覆稱無法判斷異物成分，將安排物流回收後送工廠鑑定。然而，民眾抱怨業者後續處理草率，強調對方僅收回產品，沒有任何明確說明或致歉，憤而公開痛批，「40年老店的衛生讓人不敢再碰。」

廣告 廣告

台北市衛生局今（9）日指出，雖然民眾沒有主動通報，由於涉及食安問題，上午已派員前往門市與工廠查核。初步稽查結果顯示，現場剛出爐與已包裝之鳳梨酥均未發現異物，但發現在販售區及冷藏設備中有「食品與食材未離地放置」以及「私人物品未區隔管理」2項缺失。衛生局已開立限期改善通知，要求業者於12月16日前完成改善，屆時將再進行複查。

佳德鳳梨酥陷入食安風波，北市衛生局已派員稽查，並揪出2缺失，責令業者於12月16日前改善完成。（圖／翻攝自Google地圖）

衛生局也說明，若查出食品遭異物污染或衛生缺失未改善，業者恐違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，最高可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。至於消費端的疑慮，官員也呼籲，民眾若遇食品安全相關爭議，可向所在地的消費者保護中心提出申訴，協助釐清責任。

至於「佳德鳳梨酥」店長張教盈則表示，該名客人原先同意補寄新品，後又改為退款，後續卻仍感不滿。張教盈強調，異物來源尚待釐清，從未遇過類似情形，工廠也仍在調查中；至於同批產品是否需要全面下架，也須由公司高層研議。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小煜證實離婚2導火線曝 知情人士爆：前妻簽保密協議

立威廉罹癌首發文「我的世界崩潰了」！曝心中最大恐懼 只想平凡陪家人

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想改口喊爸媽」 網勸：把婚姻想得太簡單