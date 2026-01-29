吃便當也算 國旅2.2億旅次 立委批灌水

出國人數創新高，國旅相形失色，但交通部觀光署數據卻顯示，國旅民國113年產值高達5158億、旅次破2.2億，創下新高，立委就質疑，觀光署的計算方式，連部會跨縣市開會、吃便當都能計入，數據根本就灌水，交通部長陳世凱則強調是依照國際標準計算。學者和業者也認為，要有新的評估方式來呈現國旅的真實人數，觀光署應負責任告訴大眾，真正去旅遊的人次究竟占多少？

國民黨立委洪孟楷昨在立法院交通委員會表示，現在觀光逆差破千萬，觀光署數據卻顯示，113年國旅產值5158億、旅次2.28億，屢創新高，跟民眾感受很不一樣。原來觀光署是將個人為了觀光、休閒、商務從日常生活地點到外地活動再返回原地算作1旅次，代表外縣市部會到立法院開會也算數，數據出現灌水。

他也提到，觀光署計算國旅每人平均消費2323元，其中最高花費在餐飲，其次為交通，所以部會到立法院吃便當能算作觀光產值，究竟這5000餘億計入多少不屬於旅遊產值的國人日常生活？

洪孟楷強調，當民眾認為國旅低迷、存在很大問題時，觀光署公布的數據卻是創下新高、比新冠肺炎疫情前更佳，彷彿活在平行時空，希望觀光署不要美化數據。

交通部長陳世凱回應，國旅旅次是依照國際標準做計算，也經過主計總處核定，不是美化過的數據，沒有灌水。若立委認為有更好的算法，可以提出討論。

觀光署補充，國旅定義為個人離開日常生活範圍，前往國內某地從事旅遊活動，期間不超過1年，目的包括觀光、休閒、度假、商業或者公務旅行、宗教旅行、探訪親友、會議度假、健康醫療旅行等，抽樣估算受訪民眾1年內平均從事國旅次數，再乘以當年12歲及以上總人口數，得出總旅次。

台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽則指出，觀光署應負責任地告訴大眾，究竟2.2億旅次中，有多少人真的去旅遊，占比為何，又有多少通勤、商務等行程被計入，入境人次也應切割出工作簽證者。未來觀光研訓院建置完成後，可由該院研究，進行更細部分析，提供政府機關及民間參考。

旅行公會全聯會理事長吳盈良提到，若要真正顯現國旅真實人數，應有新的評量標準，計算精確數字後，觀光旅遊業界在投資上可有所依據評估人潮，可避免憑感覺投資。