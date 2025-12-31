吃保健品吃到潰瘍！醫提醒「這樣吃最傷身」：食道遭破壞 還可能血便、糜爛性胃炎

為了保養身體、攝取必要維生素，不少人都有吃保健品的習慣，不過卻有民眾因「錯誤服用」導致病痛纏身；書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢分享，有民眾長期服用保健品後出現消化道潰瘍的情況，就醫才發現竟是「方式錯誤」導致對食道、胃部造成負面影響。

邱展賢醫師分享，一名70歲男性為了保養身體，每天服用超過20顆保健食品，直到某天因胸痛、吞嚥不適就醫，才發現有食道潰瘍。另外也有多名女性患者，因胸悶、血便等情況就醫，也同樣發現潰瘍的情況。

邱展賢醫師表示，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。（書田診所提供）

服用保健品與消化道潰瘍有什麼關聯？邱展賢醫師解釋，由於藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，就可能在未完全吞下、停留在食道的過程中溶解，或是摩擦導致破壞食道組織，進一步引起潰瘍、糜爛；另外還有部分藥物則是會影響胃酸分泌，若是對黏膜造成傷害，就有增加糜爛性胃炎、胃潰瘍等疾病的風險。

邱展賢醫師提醒，如果平常有服用錠劑或膠囊狀的藥物／保健食品的習慣，有4點注意事項；首先應遵照指示時間服用，除非醫囑有指定，不然應避免空腹服用，其次則是避免吃完就躺下，睡前服用者應喝足夠的水將藥物吞下。再來是建議分段服用藥物，避免一次性吞下多顆錠劑或膠囊，最後，如果在服藥期間有不適症狀，應先停止服用並盡快就醫。邱展賢醫師表示，如此一來才能在追求健康的同時，避免因不良的習慣對食道或胃造成影響。

