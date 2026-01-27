吃保健變吃毒! 中國"空膠囊"驗出致癌物 遭食藥署攔截

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

食藥署在邊境查驗到，台中生技業者從中國進口的空膠囊，含有不得檢出的殘留農藥「環氧乙烷」，四批共168公斤，毒物專家就指出，「環氧乙烷」屬於一級致癌物，若長期接觸，恐大大增加罹癌風險。

不論是養顏美容、或是顧肝保健，許多保健食品為了保護成分不被胃酸破壞，會做成膠囊狀，但現在卻有生技公司從中國進口的空膠囊，被驗出農藥殘留不合格。

食藥署查獲中國「有毒」空膠囊 驗出致癌物環氧乙烷

中國進口空膠囊被驗出環氧乙烷。（圖／民視新聞）

藍色空膠囊被驗出，不得檢出的"環氧乙烷"農藥殘留，每公斤6.1毫克，珍珠膠囊每公斤7毫克，黃色每公斤9.2毫克，紅色每公斤18.9毫克，四批共168公斤。



食藥署北區管理中心主任 劉芳銘：「這4批中國的空膠囊，在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對，翰斯福生技有限公司，在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。」

環氧乙烷，在台灣僅能用在醫療器材、或環境消毒，可消滅環境中的微生物，但不得殘留在食品當中。

食藥署查獲中國「有毒」空膠囊 驗出致癌物環氧乙烷

中國進口空膠囊被驗出環氧乙烷。（圖／民視新聞）

長庚醫院臨床毒物中心主任 顏宗海：「我們知道說環氧乙烷，它被我們的世界衛生組織，下面的國際癌症研究機構，列為一級致癌物，代表說長久，如果接觸到環氧乙烷，它會增加癌症風險，會增加淋巴癌，還有乳癌的風險，另外環氧乙烷，如果長期接觸，也會有引起，神經系統方面的毒性。」

醫師指出，環氧乙烷屬於一級致癌物，若長期接觸，恐大大增加罹癌風險，所幸在邊境即時攔截，否則後果恐不堪設想。

