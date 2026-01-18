吃個宵夜全栽了！板橋2男轉彎沒打燈被攔 警快篩「連一拉一」全是毒駕

警方見2人未打方向燈上前攔查，沒想到都是毒駕。翻攝畫面

新北市海山警分局今（18日）凌晨於板橋四維路攔查2部機車，於轉彎時皆未依規定打方向燈，沒想到攔下來之後，39歲戴姓男子及52歲林姓男子神情景張，警方對2人實施毒品唾液快篩之後，均呈現毒品陽性反應，但因身上並未查獲毒品，警方依規定對2人採尿送驗，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並針對毒駕及交通違規分別各開出9萬1200元罰單，車輛移置保管。

據了解，戴男、林男2人為工地同事，今日凌晨雙方分別騎乘機車相約吃宵夜，行經四維路巷弄時，因2人都未依規定在轉彎時打方向燈，遇到正在巡邏的警方，遭到攔停盤查，而2人接受盤查時，因神情緊張，加上警方查出2都有毒品前科，因此對2人實施毒品唾液快篩，結果均呈現陽性反應。

不過警方並未在2人身上查獲毒品，因此依規定採尿送驗，毒駕部分除依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦外，另開出9萬元罰單，車輛移置保管，未依規定使用方向燈部分，則依《道路交通管理處罰條例》開單舉發，處1200元罰鍰。



