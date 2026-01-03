吃個火鍋超級忙！LED酒牆無限喝、DJ嗨歌、桌上打電話交友 「椒朋友」開火鍋趴

馬辣集團旗下新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」插旗台北信義區，於2025年7月25日新開幕，打造潮流火鍋趴。

農曆年前，聚會行程直接排滿，朋友揪、同事揪、家人揪，這時候最不容易出錯的還是火鍋。今年冬天，火鍋局不只要好吃，還要夠好玩，最好能順便續攤，認識新朋友。

繼鍋物、燒肉、日料之後，馬辣集團再度出招，結合鍋物、酒牆、DJ三大元素，在台北信義區，推出全新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」，全台首店插旗台北Dream Plaza百貨四樓，酒牆提供16款調酒無限暢飲，是專為年輕人打造的鍋物店，絕對是聚會「醉」好去處。

椒朋友辛潮麻辣鍋位在台北Dream Plaza四樓，會配合節日推出新活動。

椒朋友重金打造LED潮酒牆，共有多達24款拉霸酒牆無限暢飲，除16款酒精飲料外，還有8款無酒精特調。

椒朋友共有五款精選鍋底：九葉青花椒麻辣鍋、貢布胡椒豬肚雞鍋、花膠干貝美人鍋、北海道起司牛奶鍋，以及蟲草花菇精力鍋。蟲草花菇精力鍋以珍貴蟲草花搭配上等花菇和新鮮蔬果慢火熬煮，湯頭清爽輕盈，底料越滾越香。

廣告 廣告

湯底可以選擇鴛鴦鍋兩種鍋底，點套餐CP值最高，包含肉品、蔬菜盤、火鍋料、副食與一份炸物。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

8秒馬鈴薯絲瀑布超爽脆！成都爆紅「馮校長老火鍋」正宗川味登台 候位5小時連黃仁勳也登門

台北一次吃遍曼谷預約困難名店！COAST重磅客座6大泰國名廚打造「泰味新境」套餐