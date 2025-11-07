吃個炒飯竟進ICU！專家點名5大「不能放隔夜」食物：這種細菌加熱也殺不死

浙江一名男子因為吃了隔夜炒飯而突發休克。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

中國浙江省近日發生一起有驚無險的食物中毒事件，一名男子吃下在冰箱放了2天的隔夜炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐，送醫時更已休克，所幸最後成功救回一命。醫師診斷男子實則罹患「炒飯症候群」，這是一種由蠟樣芽孢桿菌引起的食物中毒，該菌常存在於米飯、炒飯等澱粉類食物中，即使重新加熱也難以去除毒素。

根據浙江交通之聲等陸媒報導，浙江省一名姚姓男子日前吃了一碗已經在冰箱中存放2天的隔夜炒飯，沒想到不久後竟出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，嚇得他趕緊前往杭州市第一人民醫院就醫，送到醫院時已出現面色慘白、呼吸困難和嚴重休克狀態，情況萬分危急。所幸經ICU醫護人員全力搶救，最後化險為夷。

自製的炒飯也危險？

對此，院方說明，經過治療與檢查後，確認姚男是罹患「炒飯症候群」，而該並是因炒飯中的「蠟樣芽孢桿菌」所引起。據了解，蠟樣芽孢桿菌又稱仙人掌桿菌，是一種常見於米飯、炒飯等澱粉類食品中的細菌，尤其在室溫存放條件下極易大量繁殖並產生毒素，即使食物經過重新加熱，也難以徹底殺死該菌及其毒素。

一旦人體攝取受到蠟樣芽孢桿菌污染的食物後，可能引發劇烈的胃腸道反應，嚴重時會導致器官衰竭，甚至危及生命。專家進一步指出，蠟樣芽孢桿菌食物中毒在夏秋季節比較常見，特別是隔夜飯、麵包、酒釀等食物都是高風險食品，再加上這類細菌污染往往不易透過外觀、氣味察覺，使得防範難度增加。

隔夜炒飯若處理不當，可能暗藏毒素。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

哪些隔夜食物容易變質、最好不要吃？

海鮮類：魚、蝦、貝類、螃蟹

這類食物放久後容易滋生弧菌、組胺，極易導致食用者嘔吐、過敏，即使加熱也無法完全破壞毒素。

綠葉菜類：菠菜、芥藍、油菜、空心菜

放隔夜後硝酸鹽會轉為亞硝酸鹽，可能引起中毒或致癌風險。

蛋類料理：炒蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉

蛋白質容易變質，滋生沙門氏菌，尤其是加了美乃滋或奶製品的更危險。

豆製品：豆腐、豆干、豆花

隔夜易產生細菌毒素，尤其是未充分加熱的豆腐湯、麻婆豆腐等。

湯品：肉湯、骨湯

湯品放常溫會迅速滋生細菌，放冰箱也容易因反覆加熱導致變質。

湯品也應盡量當天喝完，不要冷藏後又加熱。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

怎麼加熱食物更放心？

在溫度60℃以上時就可密封送入冰箱，不必放冷才放冰箱，因這樣反而更容易滋生細菌。 中心溫度須達到70℃以上才能有效的殺菌，若無探針型溫度計，可在食用前加熱滾透超過5分鐘，一定要看到食物冒煙或沸騰才可關火食用。 盡量不要重複加熱超過2次。 食物若出現酸味、發黏、起泡、有異味，即使外觀看起來正常也不要吃。



