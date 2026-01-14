吃光飯店零食慘噴7千 過來人：移動位置也可能被收費

一名台灣人日前到法國玩，入住巴黎飯店，將房內擺放的黑松露洋芋片、堅果等零食吃完，退房時帳單竟多出近200歐元(約新台幣7300元)的費用。他驚訝表示當時仔細檢查過房間，完全沒看到任何價格標示，貼文引發討論。

一名台灣人入住巴黎飯店吃光零食被收近2百歐元。（示意圖／pexels）

原PO在Dcard以「在巴黎吃光了飯店的零食被收一百多歐元」為題發文，表示自己入住法國巴黎一間飯店，將房內擺放的黑松露洋芋片和堅果等零食全都吃掉，「結果要收我一百多歐元快兩百，我現在已經check out，看到另一間飯店也是很多零食沒有任何價格標示，歐洲飯店普遍沒有標示嗎？這是真的合法嗎？」貼文一出，引發討論。

不少網友紛紛留言，「超好笑，價目表常以小卡片形式放在冰箱內或桌上，你吃那些零食是覺得不吃白不吃嗎？」、「除非飯店主動寫snack bar是招待，不然一律當付費比較好」、「巴黎的飯店只收你100多歐算很客氣了，如果mini bar是免費的通常櫃檯在check in 會跟你說」、「遇到有Mini Bar 的飯店，最好入住時和退房離開前都拍照存證，而且拿著價目表去一個個對項目，免得離開後飯店誤以為你有吃Mini Bar的東西」。

不過也有人指出，「我在台灣吃了21年沒有被額外收過錢，出國突然就變成要付了，誰知道啊…」、「也有很多是只要移動了位置就會收費的（例如把原本的零食飲料拿出來，換成自己的冰進去） 沒吃一樣會被收費喔」、「我都會先找有沒有標價的卡片耶，沒找到卡片真的以為免費的耶，你這樣算是中招了吧，要不要寫信跟飯店說一下你因為表示不清、才以為免費的」。

也有網友提出解法，「我上次直接問櫃檯，我想用mini bar裡面的點心，可是沒看到價目表？櫃檯說：可能是忘記擺上去了，你想吃那一個？我說堅果，然後櫃檯說10塊，我說知道了謝謝你。 如果我直接問是不是免費會顯得我很貪小便宜，但換個問法問多少錢？這樣就知道這東西是不是免費了。」

