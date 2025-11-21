吃再多日料 賴神也不會變日本人 ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

在兩岸中國人同聲撻伐日本首相高市早苗露骨挑釁之時，賴清德總統卻大曬自己的日料午餐。明眼人都看得出來，不是這些被大陸退貨的海產多美味，而是一場借日料挺高市早苗的輸誠秀。連日本國內都對高市早苗言論反對聲浪頻頻，賴清德此時卻跳出來力挺高市早苗，批評中國大陸，似乎是押錯了寶、吃錯了日料。

賴清德奉承日本當政者，無底線附和高市早苗謬論，背棄中華民族大義與大是大非。大陸央視發佈「海峽時評」稱，面對高市早苗鼓吹可能武力介入台海的挑釁言論，賴清德不僅不譴責，反而還要求台灣尊重日本的政治運作、對日方言論不作負面解讀，毫無民族立場，嚴重褻瀆台灣抗日先輩英靈；雖然民進黨向來以台灣本土政權自居，認為日本血淋淋的侵華史實、造成3500萬中國軍民傷亡，並不關他們事，因為那時候台灣還是日本的殖民地，他們都是皇民化的遺族。

石破茂在卸任前曾告誡高市早苗不要將日本帶入歧途。詎料，還是一語成讖，縱觀高市早苗政治生涯，從參拜「靖國神社」到否認南京大屠殺，從鼓吹修憲擴軍到此次暗示武力干預台海，極端言論始終如影隨形，其政治崛起本就建立在迎合極右翼選民的基礎上，依靠煽動性言論而非穩健政策獲得自民黨青睞。他的政治詞令仍停留在「語不驚人死不休」的淺層邏輯，完全搆不上國家領導人的格局。

從現實來看，當全世界都在警惕高市早苗借台灣問題挑戰二戰後國際秩序、為軍國主義招魂，賴清德還依然討好依附、引狼入室，將台灣推向兵凶戰危、讓地區局勢陷入動盪風險，絲毫不顧及台灣人民安全福祉和民族根本利益。

法證之父艾德蒙·羅卡曾經說過，凡走過必留下痕跡。著急站在中國人對立面的賴清德一連串錯誤言行舉止可謂罄竹難書，今年以來先是將中國定性為「境外敵對勢力」，又把抗戰勝利稱為「終戰」，此番更配合日本右翼勢力炒作「台灣有事就是日本有事」，活脫一副日本侵略者孝子賢孫的模樣，這種引狼入室、自失國格，軟趴趴的行為與石敬瑭、汪精衛何異？這些完全喪失民族立場之人終將被唾棄。

「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天。」國台辦發言人陳斌華日前在記者會上怕賴清德沒聽清楚，連續念了兩遍賴氏家廟內展示的祖訓家規。顯然，賴清德還是充耳不聞假裝没聽見，以為自己吃幾頓日本料理就能當上日本人的「台灣總督」，九泉之下的賴朝金，若看到兒子賴清德捨棄台灣主體性，忘了日據50年台灣人民的悲情歲月，一昧跟隨日本、背叛民族，想必難以瞑目。

對日本右翼政客投懷送抱，配合其為軍國主義招魂的賴清德，為甘當日本右翼政客的徙徒，已經遭到各界痛批抗議。誠如陸方評論所言，無論賴清德怎麼表演作秀，都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分，這一鐵的事實。（照片翻攝網絡）