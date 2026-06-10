吃再多蔬菜也便祕？營養師揭3大關鍵原因
根據營養師劉怡里的專業分析，膳食纖維具備四大健康效益，包括促進腸道蠕動、延緩胃排空增加飽足感、穩定血糖，以及降低血液膽固醇維護心血管健康。
膳食纖維可分為兩大類別。水溶性膳食纖維主要存在於黑木耳、秋葵、海藻類等黏滑食材中，有助大便順暢；非水溶性膳食纖維則多見於青花菜、地瓜葉、芹菜等較粗糙食材，可幫助大便成形。
專家建議的蔬果攝取標準為每日至少「3蔬2果」，主食有一半選擇全榖雜糧類。更理想的目標是「蔬果579」，即孩童5份、成年女性7份、成年男性9份的蔬果攝取量。
然而，許多人即使達到建議攝取量仍有便祕困擾。劉怡里營養師指出三大主要原因。首先是水分不足，每日應攝取至少2000毫升水分，否則大便容易如乾燥海綿般卡在腸道。其次是油脂攝取不足，許多人為控制體重選擇川燙料理，但完全缺乏油脂會使腸道失去潤滑效果。第三個關鍵是運動量不足，充足運動可刺激腸道蠕動，久坐不動自然影響排便順暢度。
營養師也提醒民眾檢視所選蔬菜是否真正高纖。常見的生菜、高麗菜、小黃瓜雖有營養價值，但纖維含量相對較低，難以滿足排便所需。
對於希望兼顧防便祕與減重的民眾，專家建議選擇熟蔬菜，因為燙熟後體積縮小，更容易達到足夠攝取量並增加飽足感。
值得注意的是，若排便型態出現變化超過兩週，例如原本順暢突然便祕，或大便形狀改變，應儘早就醫檢查，排除腸癌等腸道疾病的可能性。
其他人也在看
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億 股民喊：終究要回來追高
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
0050改買正2慘虧60萬！他FOMO重押遇崩盤 網警告：不是便宜版0050
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股近期震盪加劇，槓桿型ETF討論度提高。一名網友發文分享投資經驗，原本打算買進元大台灣50（0050），卻因看到元大台...
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
32歲廚師手搖飲當水喝 結石引發腎水腫痛到腿軟
32歲王姓廚師日前因腰部劇痛緊急就醫，檢查後發現不僅有血尿，且X光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天果然順利尿出「兇手」，醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
《新兵日記》男星遭詐騙陷谷底！傅子純伸援手暖喊這句 他悲曝最後對話
傅子純過去演出戲劇《新兵日記》「楊海生」一角打開知名度，未料7日因急性血癌驟逝，享年46歲。曾在該劇飾演「阿猴」的演員今（10）日凌晨發文悼念，透露自己多年前家中遭遇詐騙，還有兩個孩子需要照顧，生活一度陷入困境，所幸傅子純伸出援手幫助度過難關。直到去年底，他終於將積欠多年的款項還清，怎料當時的訊息，如今竟成為兩人最後對話。
4款水果下雨天別買 老闆揭「水傷地雷」：外表看不出
受西南風與鋒面影響，全台近日多處降雨，最近經營「真青翠鮮果店」的老闆阿毛就提醒大家，下雨期間有四類水果最好先別購買，即便買了也要盡快食用，以免放置數天後出現過熟、發酵等問題。
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。
刷牙一直流血、口氣越來越重？醫警告：牙齦變厚不只是火氣大問題
牙齦越來越厚、牙齒看起來變短，很多人直覺認為是火氣大。但基因醫師張家銘提醒，牙齦增生其實不是單純上火，而是長期慢性發炎與修復失衡的結果，背後可能牽涉牙菌斑堆積、藥物反應與口腔清潔習慣。
《鐵拳教育》揭南韓校園黑暗面心情複雜！《富比士》狂讚年度必看神劇
韓國Netflix話題新劇《鐵拳教育》（Teach You A Lesson）近期席捲全球，不僅在27個國家登上Netflix收視排行榜冠軍，更因大膽觸碰校園霸凌、教師權威崩壞、未成年犯罪等敏感社會議題，成為近期最具爭議性的韓劇之一。
梅雨狂炸！全台水庫大進補 唯獨這水庫蓄水率見底「0%」
根據台灣水庫即時水情顯示，截至今日上午7時為止，白河水庫蓄水率為13.3%、曾文水庫15.9%、烏山頭水庫18.4%以及阿公店水庫0%，由於曾文水庫和烏山頭水庫是串聯運用，加上是這波梅雨進帳最多的水庫，讓南部水情預估從不樂觀但穩定轉為審慎樂觀，不至於太擔心水情狀況。另一方...
富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭
馬斯克引爆資本市場大戰！旗下SpaceX預計12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，募資規模上看750億美元，估值上看1.77兆美元，有望改寫史上最大IPO紀錄。隨著全球投資人高度關注這場上市案，台灣金融業也正式加入戰局。 富邦金發布重訊…
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
台南騎士追撞垃圾車！「人噴進車後斗」影片曝光 一旁阿伯看傻眼
台南市官田區發生一起驚險車禍，一名機車騎士追撞前方正在執行垃圾清運作業的垃圾車。猛烈撞擊，騎士連人帶車騰空飛起，整個人直接摔進車後斗。過程被行車紀錄器拍下。
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
滯留鋒面、西南氣流雙夾擊 高雄山區累積雨量近300毫米
（記者張疏影／綜合報導）受滯留鋒面及西南氣流雙重夾擊，台灣中南部持續遭強降雨猛攻。中央氣象署預報員朱美霖9日晚 […]