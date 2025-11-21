吃再多蔬菜還是便秘？醫師大推這3種食物讓腸道一路暢通

張家銘醫師推薦有便秘困擾的人，吃奇異果、梅子，喝礦泉水改善。

許多人以為便秘只是幾天沒排便，只要多吃蔬菜就能解決，但其實便秘是一種腸道訊號，表示排便節奏被打亂，腸道自然蠕動受抑制。錯誤地大量增加纖維，有時反而讓腸子更緊繃。基因醫師張家銘提到，日常就能取得的食材，其實就能改善慢性便秘，像是奇異果、梅子與礦泉水就是最簡單有效的選擇。

奇異果富含天然果膠與酵素，每天吃1到2顆就能溫和刺激腸道蠕動，改善排便次數與糞便質地。梅子含天然山梨醇，能輕微刺激腸道，有助增加排便頻率，但腸躁症患者需少量嘗試，以免造成脹氣。高礦物質水，尤其含鎂與硫酸鹽的氣泡水或礦泉水，能增加腸道水分，使糞便濕潤順暢，更容易排出。

除了吃對食材，生活習慣也很重要。每天早餐後留3到5分鐘安靜坐在馬桶上，不滑手機、不急於排便，只是讓腸道與大腦重新對話，建立固定的腸道節奏。若便秘常伴腹脹或腸子緊繃，適量補充益生菌也能調整腸道菌相，讓腸道更舒適，排便更規律。

張家銘醫師提醒，便秘不是單純「幾天沒排便」，而是腸道在發出訊號。從今天起，吃奇異果、梅子、喝礦泉水，搭配規律排便與適量益生菌，腸道順了，生活也會更輕盈、舒適。簡單、可行的改變，讓便秘不再是日常困擾。



