吃冰就會經痛、分泌物增加？醫師推5款「暖宮茶飲」在家就能煮，教妳用對方法抗寒調理

妳總是手腳冰冷、腹部寒涼、月經不順嗎？吃冰就會經痛、分泌物增加？別怪罪冷底體質，現在起做好保暖、促進循環，5款暖宮茶飲還能助妳調經備孕！

中西醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師

保暖要穿對，保住中心體溫、維持末梢循環

當中心體溫沒有保住，身體發現正在散熱，血管就會收縮以幫助保溫，使得末梢循環不佳，因此經常手腳冰冷的女生，務必先檢查自己有沒有穿暖。

我通常會建議大家採取「洋蔥式穿法」，內層穿著吸濕保暖的衣物，中層穿著羊毛等保暖效果好的衣物，外層穿著防水保暖的外套，保暖效果才會好。

除了身體軀幹要做好保暖，後頸部、手腳末梢等容易散熱的部位，也同樣要注重保暖。我自己的保暖小撇步之一，就是穿著保暖效果非常好的登山襪。

調整飲食生活習慣，從根本擺脫「冷底」體質

適度減脂：體內的脂聯素是一種青春荷爾蒙，當內臟脂肪過多，就會導致脂聯素分泌量下降，使血液較黏稠、影響循環，也比較容易手腳冰冷。

地中海飲食：多吃富含抗氧化物質的新鮮蔬果，肉類選擇雞肉、魚類等白肉而不是紅肉，使用橄欖油等，也可以促進循環，讓血液流通更順暢。

睡眠與運動：熬夜會讓循環變差，應避免熬夜，確保充足且優質的睡眠，並建立規律運動的習慣，運動能加強新陳代謝、促進全身的循環。

溫灸穴位：在足底的湧泉穴，後頸的大椎穴，下背部的八髎穴、腎俞穴，腹部的氣海穴、關元穴，熱敷或艾灸等，都有助於溫暖體質達到暖宮的效果。

強化局部循環！5款暖宮茶飲可調經兼顧備孕

若有月經不順，也可加強溫暖子宮。例如經期悶脹、有血塊、痛經等不適，透過加強局部循環、活血化瘀，就能讓子宮排血比較順暢，進而緩解。

而吃冰比較容易影響本身有原發性痛經的女性，若女生自我觀察，吃太多冰後容易痛經或出現非感染性白帶，我還是會建議平時要降低冰飲的攝取。

也因為暖宮有助改善子宮血流循環，對備孕中、準備植入胚胎的女生來說，有助胚胎順利著床，可在植入前1-2個月先透過專業中醫師進行暖宮調理。

若想在家簡易暖宮調理，這裡提供5款適合不同體質的茶飲，用喝的簡單保養，但是若有其他症狀，如子宮內膜異位、子宮息肉等問題，還是需要尋求專業的婦產科醫生協助，若合併睡眠障礙問題，也可找中醫師調理，平衡交感副交感，避免因為交感神經過度興奮而影響血液循環。

暖宮茶飲1：

體質容易上火，經血有血塊，經期不適比較輕微。

作法：黃耆1錢、鉤藤3錢、丹參3錢、香附2錢、炙甘草3錢、枸杞3錢、水1500cc。全部煮滾轉小火再煮40分鐘。

暖宮茶飲2：

月經來時，腹部會先悶脹一天以上才開始排出經血。

作法：黃耆3錢、乾薑1錢、丹參3錢、延胡索3錢、五靈脂2錢、炙甘草3錢、水1500cc。全部煮滾轉小火再煮40分鐘。

暖宮茶飲3：

原發性痛經，月經來時悶脹痛，經血的血塊較多。

作法：黃耆3錢、乾薑1錢、小茴香2錢、延胡索3錢、肉桂1錢、沒藥1錢、炙甘草3錢、紅棗2錢、水1500cc。全部煮滾轉小火再煮40分鐘。

暖宮茶飲4：

一吃冰冷食物，就容易有分泌物（非感染性白帶）。

作法：乾薑1錢、山藥3錢、茯苓3錢、芡實3錢、黃耆1錢、枸杞3錢、水1500cc。全部煮滾轉小火再煮40分鐘。

暖宮茶飲5：

容易手腳冰冷、腹部寒涼，特別需要促進末梢循環。

作法：黃耆3錢、乾薑1錢、桂枝3錢、薑黃3錢、羅漢果3錢、水1500cc（若需要補血可加當歸1錢）。全部煮滾轉小火再煮40分鐘。

最後也再次提醒大家，手腳冰冷是女生最容易自我覺察的症狀，按照上面的步驟改善穿衣方式、調整飲食，注意自己的荷爾蒙等各個面向，就有機會改善煩惱的冰冷體質喔！

養孕專家中醫院長 陳曉萱

