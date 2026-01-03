吃出健康預防疾病 醫藥名嘴給建議：煮飯不要有壓力

〔記者林南谷／台北報導〕健康名嘴、基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘常上電視健康節目分享醫療常識，元旦在臉書分享脂肪肝應該要怎麼吃，才能吃出健康。

錢政弘說，常有病患問他脂肪肝應該要怎麼吃？胃不好要怎麼吃？怎麼吃可以預防大腸癌？對此，他都會先問：「你有沒有自己煮飯燒菜？」認為想要健康、預防疾病第一步，就是自己要學會燙青菜和蒸煮魚。

他表示，單靠外食是很難獲取足夠的營養，「如果連燙青菜都嫌麻煩，就不用再問吃什麼會比較健康了！」錢政弘認為「煮飯不要有壓力」，食物有煮熟就可以，不用太在乎美味，選新鮮的食材，其實不用調味就很好吃。

展望2026年，錢政弘希望觀眾在生活中能找到新的樂趣，透露2026年自己的新技能，就是開始學習買菜燒菜，現在經常利用週末到傳統市場買菜，有時為了吃到新鮮玉米，還會早起搶購，買久了就會發現，市場裡CP值高的食物很快就會賣完了，生意好是有道理的。

