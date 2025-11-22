吃出水潤光！秋冬必學潤燥美肌食譜

（圖／Pixabay）

臉再怎麼抹保濕，如果每天火鍋、炸物、辣椒狂吃，皮膚一樣會乾巴巴。秋冬想要水嫩發亮，真的 要從「吃」開始調整！





這個季節氣候乾、容易「肺燥、腸燥」，所以重點是潤燥養陰。先從水果下手：梨、蘋果、柚子、葡萄都很不錯，既補水又含抗氧化成分。梨子更是中醫界的「潤肺神器」，可以試試「冰糖蒸梨」：挖洞、放冰糖蒸15分鐘，香甜又護嗓潤膚。





蔬菜部分，蓮藕、百合、銀耳、菠菜、冬瓜都超適合秋天吃。你可以搭配做成「蓮藕排骨湯」或「百合銀耳湯」，不只潤膚還有助睡眠。

廣告 廣告





想要肌膚更透亮，蛋白質一定要夠！魚、豆腐、雞胸肉都是低脂又能幫助修復肌膚的好來源。搭配好油脂，如酪梨、堅果、橄欖油，也能讓皮膚更有彈性。





另外提醒：秋天喝水意願變低，但體內仍會「默默缺水」。記得定時喝溫水，不要等渴才喝！偶爾可泡紅棗桂圓茶或蜂蜜檸檬水，潤喉又暖心。





如果你最近覺得皮膚乾、喉嚨癢、氣色差，不妨從今晚開始：吃一碗熱呼呼的潤燥湯、少一點炸辣食，幾天後你會發現肌膚真的變柔亮了！