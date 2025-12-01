吃出一肚子火！ 吃鍋等嘸碗盤 男子與店員爆口角

高雄市 / 綜合報導

高雄一間火鍋連鎖店昨(30)日晚間7點多，店員與顧客爆發衝突。根據了解，是因為店家假日繁忙，顧客兩度提醒但店家卻仍舊沒有補醬料區的碗，才讓顧客不滿，雙方爆發口角，最終驚動警方到場調解，糾紛才和平落幕。

當事男子VS.警方說：「沒你的事，沒你的事，(好啦，大哥大哥，先不要靠近)。」越講越火大，男子氣到往台階上一站，眼見又要爆發衝突，警方趕緊出手攔阻，當事男子VS.警方說：「膽識好一點啦，(好了啦大哥，不要再講了好不好)。」

廣告 廣告

就連一旁的孩子也伸手拉住爸爸，就怕事態越演越烈，但男子還是一肚子火，當事男子VS.當事店家說：「我沒有推他，我是要求他跟我小孩子道歉，我有打他嗎，我有打他嗎，(調監視器就好了)。」氣極敗壞就是怕孩子受委屈，男子怒控店家兇小孩，而更讓他生氣的還有這一點，當事男子說：「現在說他感到害怕，他剛剛瞪我的時候，他都不感到害怕。」

雙方你一言我一語，吵得不可開交，衝突發生在高雄路竹區一間火鍋連鎖店，昨日晚間7點多，當事店家說：「他在意的是我們醬料台沒有碗盤跟碗，然後我們那時候其實客人也有反應了2次，然後我們也有請人員趕快去用，但我們當下就是在那個時間沒辦法去應急到這個東西。」

沒想到卻惹怒顧客，雙方爆發衝突，當事店家VS.當事男子說：「因為我們今天假日比較忙，可能盤子碗盤可能需要一點時間。」、「我覺得我們不能突然動粗，你知道嗎，要理性去跟人家講，因為我們做服務業真的很忙。」

高雄市路竹所副所長林巧玟說：「經調解後雙方達成共識並道歉，各自離去。」幸好最後糾紛和平落幕，但開心吃飯吃到一肚子火，雙方恐怕都不樂見。

原始連結







更多華視新聞報導

賺災難財？「過渡屋」登記現場舉牌招租 志工阻擋爆衝突

拿餐具被店員提醒爆口角 一旁顧客手機錄影遭捲入

不滿待轉擋車！騎士街頭爆口角 「綠燈了還在吵」

