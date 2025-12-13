吃到停不下來的一碗麵 中配兩岸人生故事感動賴總統

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統賴清德日前探訪台北市巷弄裡的「開封包公府私房麵」，他說，吃到一碗完全停不下來的「招牌私房麵」，酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡。但這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地」。

賴總統YouTube頻道今天發布最新影片，總統脫掉西裝，換上輕便的棒球外套，吃到一碗完全停下不來的麵；一碗包公麵串起總統與老闆郭明華溫馨的兩岸對話。總統表示，郭明華來自中國河南，在台灣打拚超過20年。郭明華的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

影片中，總統來到位於巷弄的麵店，拜訪靠著家鄉私房麵養大3個孩子、撐起一家4口的中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。郭明華說，看著總統吃得津津有味，內心感到十分欣慰，認為台灣是她生兒育女、做阿嬤的地方，「這裡更是我的家」。

在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱他「雙連阿信」。來台定居至今，郭明華已經深耕台灣超過20年。影片中，郭明華直言，「中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」。

總統一進店內，郭明華謙稱「小小店面」，總統直呼精緻。總統現場點了店內招牌「包公私房麵」以及幾樣小菜，小菜都是由郭明華親手操刀。郭明華說，河南是旱地，飲食習慣為麵食，河南傳統私房麵是以手工麵條，拌著豆皮絲、雞蛋，經他改良豆皮絲以肉絲取代，據傳這也是「包青天」包公的養生餐。

總統聽聞後笑稱，大力水手是靠菠菜，包公辦案則是靠養生，大讚這碗麵看似簡單，但吃起來相當不簡單。

郭明華回憶當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子陸續成家，至今已經有一個兩歲多的孫女。總統回說，苦盡甘來。郭明華則說「有愛的政府才讓我好命」。

郭明華說，媳婦來自馬來西亞，和兒子一起開了間日本料理店，笑稱「一個家好幾個籍」。總統說，非常特別，但台灣就是多元文化、愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。

賴總統化身當起美食部落客，一邊吃麵、一邊分享口感與心得，最後「完食」、「清碗」。郭明華在旁表示，看著總統吃得津津有味，令人欣慰。總統笑稱，未來總統府開會也要吃包公私房麵，現場笑聲不斷。（編輯：蔡素蓉）1141213