吃到全聯毒鯛魚怎辦？顏宗海教1方法「加速代謝」

全聯販售的台灣鯛魚排被檢出禁止使用的動物用藥，引發民眾擔憂是否吃下問題魚肉，長庚醫院毒物科醫師顏宗海指出，出包鯛魚排檢出的濃度不高，但若不小心吃下肚，可能出現蕁麻疹等過敏反應，建議可多喝水幫助加速代謝，但若濃度再高或長期食用含有禁藥的食品，則可能導致腎臟負擔，仍需提高警覺。

顏宗海今（1日）接受《中時新聞網》採訪表示，這次鯛魚排被檢出的禁藥為恩氟喹啉羧酸，屬廣效型抗生素，屬於動物用藥，依法不得使用於水產品，養殖魚類也禁止使用，此次全聯販售的鯛魚排檢出恩氟喹啉羧酸0.028ppm，濃度雖然不高，但仍會出現過敏反應。

顏宗海指出，以這次案例而言，民眾若誤食，最常見的是出現過敏反應，如皮膚表面冒出蕁麻疹，不至於累積在體內，也不會造成器官傷害，多喝水可幫助加速代謝，但若濃度再高，或長期食用含有恩氟喹啉羧酸的食品，可能造成腎臟負擔或腎毒性問題。

此外，顏宗海提醒，在養殖過程中不當使用恩氟喹啉羧酸，將可能增加環境中產生抗藥性細菌，長期下來恐面臨「無藥可用」的風險。

針對台灣鯛魚排被檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸，全聯表示，供應商先前提供的SGS檢驗報告顯示，該產品並未檢出相關成分，目前已向衛生局申請複檢，也同步請廠商進行再次檢驗，全聯與大全聯已在第一時間將相關商品全面下架，不分批次全數停售。

全聯指出，凡購買到有效日期為2027年9月16日的台灣鯛魚排，民眾可憑原商品與發票回到原購買門市，門市人員將協助辦理退貨、換貨或退現等相關服務。

