吃到吐出來...捲餅咬到油亮小蟑螂！台中五花馬道歉了 Google評價早就有警訊

退錢也難消氣！台中餐廳捲餅出現蟑螂，食安處出手了。（翻攝畫面）

消費者翻評論發現不是第一次！台中市近日傳出餐飲衛生爭議，一名消費者到知名連鎖餐飲品牌五花馬用餐時，竟在捲餅中發現一隻小蟑螂，當場嚇得將食物吐出，也讓同行的孩子受到不小驚嚇。儘管店家第一時間辦理全額退費，但事件曝光後仍引發外界對用餐環境的高度質疑。

顧客差點咬到蟑螂？

事發於上週五（12日）晚間，陳先生帶著妻子與兩名孩子前往台中一間五花馬分店用餐，點了水餃與捲餅等餐點。未料用餐途中，家人咬開捲餅時，赫然發現裡頭夾著一隻小型蟑螂，當下立刻將食物吐出，小孩更被嚇到不敢繼續用餐。

五花馬該分店食安堪憂非首次？

陳先生事後上網查看該店的Google評論，發現評分僅有2.7顆星，且不少留言提到曾在餐點中發現異物，甚至有人指出在湯品、麵食或牛肉拉麵中也曾看見蟑螂蹤跡，讓他更加無法接受。

廣告 廣告

陳先生隨後也在五花馬總公司的臉書粉專留言，質疑衛生問題一再被反映，卻仍未見明顯改善，直言一家人外出用餐卻留下心理陰影。

五花馬涉事分店如何回應？

針對外界質疑，涉事分店回應表示，捲餅是在砧板上進行切割作業，推測可能是前一道料理殘留的餅皮碎屑，吸引蟑螂靠近，並非刻意疏失。不過，此說法仍引來消費者質疑，認為餐飲製作流程中若有蟑螂出沒，業者是否真的毫無察覺，令人存疑。

食安處怎麼處理？

事件曝光後，台中市政府食安處已派員前往該店稽查，針對作業環境、食材保存及整體衛生狀況進行全面檢視。食安處表示，若查獲缺失，將要求業者限期改善，並依相關法規開罰，以保障消費者用餐安全。

更多鏡週刊報導

撞死23歲女清潔員！酒駕身分起底「竟是安平名店扒趴鴨老闆」 網湧入灌爆1星負評

我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測

他天冷吃薑母鴨竟「吐血休克」 醫師警告：這類人進補恐釀命危