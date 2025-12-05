吃到殘留恩氟喹啉怎辦？營養師公開「3天排毒菜單」加速代謝 這1飲品先停
日前全聯通路販售的「台灣鯛魚排（大）約200g」經食安監測抽驗，檢出動物用殺菌劑恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）殘留 0.028ppm。依現行規定，該成分於水產養殖中屬不得檢出，本次亦為國內首次於養殖台灣鯛檢出相關藥物。全聯已同步下架同批次產品並提供批號資料配合追查。
養殖業者表示已於9月完成自主檢測，結果皆為陰性，否認使用該藥物。漁業署指出，若以藥物治療方式投放，殘留量通常超過 1ppm，本次檢測量極低，初步研判非蓄意投藥，可能為 水源或周邊農田汙染造成交叉殘留。
恩氟喹啉羧酸禁用水產 過量恐傷肝腎與神經
營養師林俐岑說明，「恩氟喹啉羧酸」是一種具有廣效性的殺菌劑。恩氟喹啉羧酸具神經與心臟毒性，法規僅准用於牛豬雞等家禽家畜，禁用於水產。衛生單位警告，若民眾攝取過量殘留此藥物的食品，可能引發健康風險，中毒症狀可能包括嗜睡、緊張性的全身痙攣，甚至造成呼吸困難。
．短期症狀：腸胃敏感者攝取後可能立即出現腸胃道不適。
．長期危害：長期暴露恐傷及肝、腎功能與關節，並可能傷害生殖細胞，增加不孕症風險。
吃到微量恩氟喹啉羧酸怎麼排？ 揭「3大代謝法」
林俐岑指出，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）在法規上於水產品是「不得檢出」，但此次檢出的劑量極低（0.028ppm）。若吃了一片200公克的魚排，攝入量約為0.0056毫克。相較於人體使用同類的抗生素（如Ciprofloxacin）單次劑量動輒250-500毫克，這個攝入量非常微小，人體的代謝系統通常能在短時間內將其排出。
不過，為了幫助身體加速代謝並減少潛在的腸胃或器官負擔，可以採取三大策略「加速代謝、修復腸道、減輕負擔」：
1、加速代謝排毒（針對腎臟與肝臟）
這類抗生素主要經由腎臟隨尿液排出，部分經由膽汁隨糞便排出。
．多喝水（最重要）：建議每日飲水量達到 體重 x 30~40cc。充足的水分能加速腎臟過濾，將殘留藥物隨尿液排出體外。
．攝取十字花科蔬菜（幫助肝臟解毒）：多吃綠花椰苗、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍等。這些蔬菜含有蘿蔔硫素和吲哚，能啟動肝臟的解毒酵素（Phase II detox enzymes），幫助肝臟分解外來毒素。
．補充足夠膳食纖維：多吃深綠色蔬菜、燕麥、糙米。纖維可以吸附腸道中的代謝廢物和膽汁酸，促進排便，減少毒素在腸道停留的時間。
2、修復腸道菌叢（針對腸胃道副作用）
即使是微量的抗生素，也可能對敏感者的腸道菌叢造成擾動。
．補充益生菌：攝取無糖優格、優酪乳或益生菌。這有助於重建被抗生素影響的腸道好菌，緩解可能發生的腹瀉或脹氣。
．攝取益生質：吃洋蔥、牛蒡、蘆筍、香蕉等。這些食物是益生菌的食物，能幫助好菌定殖。
3、減輕身體負擔（避免二次傷害）
在身體努力代謝殘留物質的這幾天（約3-5天），請避開會增加肝腎負擔的行為。
．暫停酒精攝取：酒精需要肝臟優先代謝，會競爭肝臟的解毒資源，減緩藥物代謝速度。
．減少加工食品與高糖飲食：避免引起體內慢性發炎，讓身體專注於修復與代謝。
．適度休息：良好的睡眠能促進肝臟修復與細胞再生。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·營養師警告「這1種魚」會影響智力，真的要少吃！ 尤其魚皮、魚內臟重金屬最易殘留
·魚藏重金屬不敢吃？揭曉「12種低重金屬魚類」 新陳代謝慢、負能量爆棚快吃
其他人也在看
年輕男去露營….1個月後「手掌長紅斑」 就診驚：感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
B群不是想吃就吃！搞錯會讓身體「癌化」正確吃法時機快看懂
維生素B群中含有B1、B2、菸鹼素、泛酸、B6、生物素、葉酸及B12等多種營養素，既能維持新陳代謝、補充元氣，還可以促進皮膚與黏膜的健康，也因此很多人將維生素B...早安健康 ・ 16 小時前 ・ 1
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5
三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃
現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 29
少吃還是胖「關鍵」曝！醫揭「3終極解方」：體重自然下降
許多人少吃，但精神變差、甚至更易暴吃。對此，醫師李思賢表示，真正決定精神狀態、空腹能否耐受，是「粒腺體」能否順利運作。若粒腺體運作順暢，人的代謝靈活度佳，但若粒線體卡住，就算健康飲食，代謝仍呈現低效狀態，人會易餓、易累、一直胖。他建議，民眾可增加肌肉力量、調整飲食來源比例、改善睡眠節奏，體重就會自然下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 週前 ・ 發起對話
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 2
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
美國食品藥物管理局（FDA）今（2025）年12月2日發布最高級別的Class I召回警告指出，亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此台灣食藥署今（3）晚回應，該產品國內尚未核准醫療器三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯「鯛魚排」禁藥結果羅生門？ 食藥署發話了
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全聯通路販售的「台灣鯛魚排（大）」被高雄市衛生局抽驗出含有禁用的動物用藥，下架回收，最新卻演變成供應商跟衛生局為了究竟有沒檢出，各執一詞。食藥署今（3）日對此表示，截至今日中午，該批號產品總計下架回收1831包，食藥署會持續督導地方衛生局辦理相關事宜，而基於源頭管理原則，也已移請縣市農政單位依權責辦理。 高雄市衛生局...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 6