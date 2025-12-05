吃到殘留恩氟喹啉怎辦？營養師公開「3天排毒菜單」加速代謝 這1飲品先停

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

日前全聯通路販售的「台灣鯛魚排（大）約200g」經食安監測抽驗，檢出動物用殺菌劑恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）殘留 0.028ppm。依現行規定，該成分於水產養殖中屬不得檢出，本次亦為國內首次於養殖台灣鯛檢出相關藥物。全聯已同步下架同批次產品並提供批號資料配合追查。

養殖業者表示已於9月完成自主檢測，結果皆為陰性，否認使用該藥物。漁業署指出，若以藥物治療方式投放，殘留量通常超過 1ppm，本次檢測量極低，初步研判非蓄意投藥，可能為 水源或周邊農田汙染造成交叉殘留。

恩氟喹啉羧酸禁用水產 過量恐傷肝腎與神經

營養師林俐岑說明，「恩氟喹啉羧酸」是一種具有廣效性的殺菌劑。恩氟喹啉羧酸具神經與心臟毒性，法規僅准用於牛豬雞等家禽家畜，禁用於水產。衛生單位警告，若民眾攝取過量殘留此藥物的食品，可能引發健康風險，中毒症狀可能包括嗜睡、緊張性的全身痙攣，甚至造成呼吸困難。

．短期症狀：腸胃敏感者攝取後可能立即出現腸胃道不適。

．長期危害：長期暴露恐傷及肝、腎功能與關節，並可能傷害生殖細胞，增加不孕症風險。

吃到微量恩氟喹啉羧酸怎麼排？ 揭「3大代謝法」

林俐岑指出，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）在法規上於水產品是「不得檢出」，但此次檢出的劑量極低（0.028ppm）。若吃了一片200公克的魚排，攝入量約為0.0056毫克。相較於人體使用同類的抗生素（如Ciprofloxacin）單次劑量動輒250-500毫克，這個攝入量非常微小，人體的代謝系統通常能在短時間內將其排出。

不過，為了幫助身體加速代謝並減少潛在的腸胃或器官負擔，可以採取三大策略「加速代謝、修復腸道、減輕負擔」：

1、加速代謝排毒（針對腎臟與肝臟）

這類抗生素主要經由腎臟隨尿液排出，部分經由膽汁隨糞便排出。

．多喝水（最重要）：建議每日飲水量達到 體重 x 30~40cc。充足的水分能加速腎臟過濾，將殘留藥物隨尿液排出體外。

．攝取十字花科蔬菜（幫助肝臟解毒）：多吃綠花椰苗、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍等。這些蔬菜含有蘿蔔硫素和吲哚，能啟動肝臟的解毒酵素（Phase II detox enzymes），幫助肝臟分解外來毒素。

．補充足夠膳食纖維：多吃深綠色蔬菜、燕麥、糙米。纖維可以吸附腸道中的代謝廢物和膽汁酸，促進排便，減少毒素在腸道停留的時間。

2、修復腸道菌叢（針對腸胃道副作用）

即使是微量的抗生素，也可能對敏感者的腸道菌叢造成擾動。

．補充益生菌：攝取無糖優格、優酪乳或益生菌。這有助於重建被抗生素影響的腸道好菌，緩解可能發生的腹瀉或脹氣。

．攝取益生質：吃洋蔥、牛蒡、蘆筍、香蕉等。這些食物是益生菌的食物，能幫助好菌定殖。

3、減輕身體負擔（避免二次傷害）

在身體努力代謝殘留物質的這幾天（約3-5天），請避開會增加肝腎負擔的行為。

．暫停酒精攝取：酒精需要肝臟優先代謝，會競爭肝臟的解毒資源，減緩藥物代謝速度。

．減少加工食品與高糖飲食：避免引起體內慢性發炎，讓身體專注於修復與代謝。

．適度休息：良好的睡眠能促進肝臟修復與細胞再生。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

