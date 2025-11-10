吃到芬普尼雞蛋怎麼辦？專家：「這樣做」加速排毒 日常6招避開毒蛋

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

芬普尼（Fipronil）為廣效型殺蟲劑，對於甲殼類動物、螞蟻、白蟻等昆蟲具殺蟲活性，因此芬普尼多用於殺蟲劑使用，除用於農業生產的農用藥劑外，也是環境衛生用藥或是防治寵物跳蚤的動物用藥。

吃到含芬普尼雞蛋 恐影響這些身體器官

根據農業部農田水利署資料顯示，依據歐盟標準，蛋的芬普尼殘留容許量為5ppb，若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷，人類若是慢性毒害，則會有危害神經症狀出現。

拒絕毒雞蛋危害健康 6大守則降低機率

由於國人的雞蛋食用量大，想要降低食用到毒雞蛋的機率，以下建議：

1、追蹤雞蛋來源：若於超市購買的雞蛋，可看蛋盒包裝上的畜牧場來源標示，國內已全面實施雞蛋追溯標示。在傳統市場購買的雞蛋，每個蛋箱上都有 QR code，可查閱來源蛋場。

2、均衡飲食：不偏愛或排斥吃特定食物。

3、降低品牌忠程度：不在同一攤蛋商及同一超市買雞蛋，以分散風險。

4、注意包裝標示：儘量購買包裝來源標示清楚，且存放條件較佳的雞蛋，完全沒有標示的散裝蛋最好別買。

5、改吃其他蛋白質食物：若因毒蛋風波而不敢購買雞蛋食用，建議可改吃豆漿、豆腐、魚肉或瘦肉，1兩瘦肉、1兩魚肉及1塊「田字」大小的豆腐，約等於一顆雞蛋的蛋白質含量。（「1兩」重量相當於「37.5公克」）

6、多喝水加速代謝：如果不小心吃到毒雞蛋，多補充開水每日至少1800c.c.以上，尤其在酷熱的夏天，流汗多更要增加至2500c.c.以上來幫助身體代謝。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

