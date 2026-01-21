「吃到蟑螂」向天成要60萬美金？理事長遭起訴、喊冤

台灣百合公義協會理事長徐紹展。（圖／東森新聞）





台灣百合公義協會理事長徐紹展，2025年8月到天成飯店用餐，聲稱在餐點中發現蟑螂，跟飯店協商後他反被告，因為飯店指控他說恐嚇勒索60萬美金，他還被檢方依恐嚇取財未遂罪起訴。對此飯店不回應，徐紹展出面喊冤，說完全沒有恐嚇意圖，是被斷章取義。

餐盤中一隻大蟑螂出現在吃過的餐點中，這是天成飯店知名的排骨料理，而聲稱吃到蟑螂的人就是他。

台灣百合公義協會理事長徐紹展：「蟑螂排骨，這麼大的一隻蟑螂，還可以端上來，（飯店）經理確認，這個是在他們的餐品裡面，然後當場跟我們道歉。」

當時，台灣百合公義協會理事長徐紹展跟朋友在天成飯店聚餐，聲稱吃到蟑螂，天成飯店給予餐費全免，還約理事長等人協商。只是協商完後，他們反而變成刑事案件的被告，因為在協商過程中。

理事長說，之前曾經有過最高紀錄，拿3000萬封口費，但沒有要飯店業者付，還在閒聊時談到，目前協會需要60萬美元贊助，你們可以來幫忙。就這兩句，被天成認為有恐嚇的嫌疑，而向警方報案。

台灣百合公義協會理事長徐紹展：「來了七個人，都是天成飯店的人，我只有一個人啊，我一個人怎麼恐嚇七個人啊，我神經病啊我。因為他們有問我說我們協會在做什麼活動，我有告訴他們我們協會在辦什麼辦什麼活動，那我們現在準備要辦一個活動，如果說我們這活動經費預計60萬（美元），你要捐多少隨便你。」

理事長強調，他完全沒有恐嚇取財的意圖，認為天成把協商過程的對話只剪對自己有利，沒有完整呈現，未來開庭審理時，將向法官要求完整的錄音來自證清白。對此，天成飯店表示不回應，誰是誰非，還得交由司法定奪。

