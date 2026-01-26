吃到這顆漢堡才算過年 奶昔大哥變裝生肖公仔
速食業者搭上春節列車，推出西式應景美食。麥當勞自1月28日起再度開賣「金迎招財薯來堡」與「紅豆派」，同時打造「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，奶昔大哥、大鳥姊姊和漢堡神偷將扮裝登場。肯德基「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」上陣，並打出1日限定的開運桶快閃活動。必勝客則將整隻龍蝦放在比薩上，不到2,000元就能吃到「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」。
麥當勞在每年春節強打「金迎招財系列」餐點，今(2026)年將於1月28日起跑，「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」及「金迎招財福堡（牛/鷄）」連續第13年上架，經典角色奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷也登上外包裝，以可愛的新春風格向消費者拜年，同步發售擁有綿密紅豆內餡的「紅豆派」。
同時設計「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，讓奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷換上生肖造型亮相。首發1月28日起販售鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年共6款造型，2月4日再由馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚接棒，單個售價99元，每人每次限購6個。配合金馬年到來，還提供可單獨購買的「金架馬西擻」公仔。
肯德基年度話題新品「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」於1月27日上市，在炸雞淋上金沙起司醬象徵「黃金金氣入庫」，鹹香滋味為新年開運，外送單點價格77元，搭配套餐售價254元~688元。1月27日還有內含4塊富貴金沙起司脆雞＋開運金沙沾醬配脆薯的「開運桶」快閃，全台限量5,000桶，售價只要168元。
必勝客挑戰「年菜天花板」，將奢華海鮮融入比薩，即日起販售含有整隻龍蝦的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」，售價1,888元限量1,000份。同場加映「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，以鮑魚搭配干貝，最後豪邁的鋪上酥炸軟殼蟹與蟹黃醬汁，大比薩原價968元，APP單點嚐鮮價僅499元。
